120Hz 高刷新率显示屏加持：Redmi K30 至尊纪念版补齐短板

根据官方此前官宣的消息，在即将于 8 月 11 日举办的十周年演讲发布会上，除了万众瞩目的小米 10 至尊纪念版外，还有另外一款重磅手机新品将与大家见面，它就是 Redmi K30 至尊纪念版。随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料也逐渐密集起来。有最新消息，近日 Redmi 产品总监王腾也开始为新机进行预热。

根据王腾最新发布的消息显示，全新的 Redmi K30 至尊纪念版补上不足，还有惊喜。而我们知道，Redmi K30 Pro 上最大的槽点就是没有配备 90Hz 以上的高刷新率屏幕，仅仅采用了 60Hz AMOLED 屏。而卢伟冰对此表示：K30 Pro 的不足会在未来补齐。随后有媒体爆料称，全新的 Redmi K30 至尊纪念版将采用 120Hz 高刷新率显示屏，这将是 Redmi 第一款 120Hz AMOLED 屏旗舰。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K30 至尊纪念版将采用弹出式前置摄像头设计，屏幕尺寸为 6.67 英寸，分辨率 为 FHD+。将搭载联发科天玑 1000 + 旗舰处理器，采用了 Cortex A77 架构，是全球首款采用 Cortex A77 的集成式 5G 旗舰 Soc，配备了全球领先的 5G 技术，支持 SA 和 NSA 双模 5G 组网，更是业内唯一一款支持 5G+5G 双卡双待、搭载 5G 双载波聚合技术的芯片，为用户带来更加迅捷稳定的网速体验。此外，该机前置 2000 万像素自拍镜头，后置 6400 万 AI 四摄，电池容量为 4500mAh。

据悉，全新的 Redmi K30 至尊纪念版将于 8 月 11 日与小米 10 至尊纪念版和小米电视 “大师”新款同台亮相，目前已在小米商城等多个平台开启预约。更多详细信息，我们拭目以待。