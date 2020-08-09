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雷军称小米 MIX Alpha 量产困难已放弃：真成概念机，官网仍显示 “敬请期待”

2020/8/9 18:49:02 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月9日消息  去年9月24日，小米正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比达180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，原计划去年12月份开售。现在小米官方消息称，小米MIX Alpha已经量产无望，不再对外上市。

今天，小米CEO雷军在微博解答表示，这是一款预研项目，已经圆满完成了预研目标。后来量产难度过高，最后决定不量产了，集中精力做好下一代MIX。至于新一代MIX何时发布，雷军直言还需要一点时间。

不过IT之家发现，在小米官网上小米MIX Alpha一直处于非常重要的位置，介绍详细，并且点击购买后还显示“敬请期待”，不过这次小米MIX Alpha真的成概念机了。

在小米商城中，小米MIX Alpha仍然归属于小米MIX系列分类中，而且是仅有的一款。

IT之家此前报道，小米MIX Alpha 5G概念手机采用环绕屏设计，取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间；它的侧边部分可显示电池电量、系统相关信息、通知信息。两侧天线由双显示芯片驱动，同时均支持压感，内置侧面线性马达。整个屏幕采用了环绕形态分层贴合、旋入式组装技术。同时柔性屏下指纹、超声波距离感应等技术。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用高通骁龙855 Plus芯片，支持5G双卡全网通，其内存为12GB，内部存储则是采用了UFS 3.0颗粒，存储空间为512GB，电池则是采用了4050mAh的纳米硅负极电池，支持40W有线闪充，同时还有1.0cc超大音腔。

小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为1/1.33英寸，光圈为F/1.69，像素面积1.6μm，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，同时支持OIS四轴光学防抖。

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关键词：小米MIX Alpha小米手机

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