Win10 全新应用管理器曝光：类似于任务管理器

IT之家 8 月 10 日消息 任务管理器是一个强大的工具，能提供很多有用的信息，可以让你了解电脑正在做什么，还可以显示每个进程的详细统计数据。

Windows 10 已经在 “设置”中自带了 “应用程序和功能”，其包括一个安装的应用程序列表，并附有应用程序的大小，但并不提供所有已安装应用程序的信息。

据报道，微软现在正在开发一个全新的应用管理器，可以在 “设置”应用中提供，以便对运行进程和应用进行更多的控制。

这个基于设置应用的方便功能将让你对电脑上运行的应用和进程有一个概览，目前它是微软开发的一个原型。

▲Windows 10 应用管理器

应用程序中有两列：全部和正在运行。其中 “全部”栏列出了已安装的应用和后台的应用，而 “运行中”栏则列出了所有正在运行的进程或应用。

用户可以在这里选择一个应用，然后点击 “强制关闭”来结束进程，强制关闭该应用。如果一个应用程序没有响应，这很有用。同样，也可以点击 “卸载”按钮来删除应用，包括 Cortana。

▲应用管理器设置

还有另一个叫做 “性能”的选项，可以让用户访问每个进程的详细统计数据，可以查看所选进程的 CPU、磁盘和内存使用情况。

▲Windows 应用管理器

目前应用管理器附带的功能相当有限，但新的功能应该将很快被添加。

与任务管理器不同，Windows 10 的设置应用还会在应用使用过多内存时向你发送通知。

▲Chrome 浏览器使系统速度变慢的通知

IT之家了解到，新款应用管理器似乎是微软的一个原型，可能会被整合到 Windows 10 的设置应用中，不妨期待一下。