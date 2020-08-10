Koss 称 AirPods 专利侵权，苹果还击

IT之家 8 月 10 日消息 苹果已发起申请来回击 Koss 的专利诉讼，苹果不仅声称这家个人音频制造商的主张毫无根据，而且还违反了保密协议。

7 月，Koss 向美国德克萨斯州韦科地方法院提出申请，指控苹果侵犯了其拥有的几项与无线耳机技术相关的专利，销售 AirPods、AirPods Pro 和 Beats by Dre 产品属于侵权行为。此外，HomePod 和 Apple Watch 也侵犯另一项有关配置无线设备在无线网络上工作的专利。

在向美国加州北部地区法院圣何塞分院提交的一份新文件中，苹果对 Koss 提起了一项包含六项罪名的诉讼。第一项详细说明了所谓的 Koss 违约行为，而其他五项则分别宣称苹果没有侵犯 Koss 在诉状中提到的五项专利。

根据申请书，关于保密协议的违约涉及一份可追溯到 2017 年 8 月 6 日的文件，当时两家公司正在进行授权谈判。根据该协议，“双方同意不在诉讼或任何其他行政或法院程序中出于任何目的使用或试图使用任何通信或其存在”。

据称，Koss 找苹果公司进行授权讨论，同时坚持要求签订书面保密协议，而苹果公司则要求讨论 “不受限制”。苹果公司认为，该协议保护了双方，因为它在阻止苹果公司利用讨论内容对付 Koss 的同时，也阻止了 Koss 将苹果公司参与讨论和分享信息作为日后诉讼索赔的 “障眼法”。

“然而，这正是 Koss 所做的事情。”苹果申请书表明。

IT之家了解到，苹果公司要求法院阻止 Koss 在任何诉讼中使用保密协议下提出的讨论，宣布苹果公司没有侵犯已确定的权利要求，收回 “合理的律师费”，要求由陪审团进行审判。