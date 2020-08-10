首页
辣品
IT圈
白天
搜索
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

Koss 称 AirPods 专利侵权，苹果还击

2020/8/10 6:59:22 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 8 月 10 日消息 苹果已发起申请来回击 Koss 的专利诉讼，苹果不仅声称这家个人音频制造商的主张毫无根据，而且还违反了保密协议。

7 月，Koss 向美国德克萨斯州韦科地方法院提出申请，指控苹果侵犯了其拥有的几项与无线耳机技术相关的专利，销售 AirPods、AirPods Pro 和 Beats by Dre 产品属于侵权行为。此外，HomePod 和 Apple Watch 也侵犯另一项有关配置无线设备在无线网络上工作的专利。

在向美国加州北部地区法院圣何塞分院提交的一份新文件中，苹果对 Koss 提起了一项包含六项罪名的诉讼。第一项详细说明了所谓的 Koss 违约行为，而其他五项则分别宣称苹果没有侵犯 Koss 在诉状中提到的五项专利

根据申请书，关于保密协议的违约涉及一份可追溯到 2017 年 8 月 6 日的文件，当时两家公司正在进行授权谈判。根据该协议，“双方同意不在诉讼或任何其他行政或法院程序中出于任何目的使用或试图使用任何通信或其存在”。

据称，Koss 找苹果公司进行授权讨论，同时坚持要求签订书面保密协议，而苹果公司则要求讨论 “不受限制”。苹果公司认为，该协议保护了双方，因为它在阻止苹果公司利用讨论内容对付 Koss 的同时，也阻止了 Koss 将苹果公司参与讨论和分享信息作为日后诉讼索赔的 “障眼法”。

“然而，这正是 Koss 所做的事情。”苹果申请书表明。

IT之家了解到，苹果公司要求法院阻止 Koss 在任何诉讼中使用保密协议下提出的讨论，宣布苹果公司没有侵犯已确定的权利要求，收回 “合理的律师费”，要求由陪审团进行审判。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AirPods专利

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用