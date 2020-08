《纽约时报》：若美国不相信全球化互联网，会是可怕的错误

8 月 7 日,塔夫茨大学网络安全助理教授 Josephine Wolff 在《纽约时报》发表评论文章,称特朗普行政令与网络安全无关,她认为,这一行政令是向外宣布美国已经不再相信全球化互联网这一理念。对于科技行业严重依赖全球业务的美国来说,这是一个可怕的错误,且无法解决网络安全问题。

评论标题为《So what does Trump have against TikTok?》,以下为原文:

特朗普总统 8 月 6 日晚发布了两项行政命令,禁止 TikTok 和微信在美国的交易,理由是国家安全问题。但这一决定实际上与网络安全无关,而是特朗普对中美关系紧张的猛烈报复。

1 月,在没有任何证据表明 TikTok 母公司字节跳动与中国共享数据的情况下,美国国防部要求军事人员从政府统一发放的手机中卸载 TikTok。考虑到他们工作的敏感性,这一决定是可以理解的。但如果要将禁令扩大至所有的公众移动设备,就需要一些更明确的迹象,来表明应用程序对其他用户构成了真正的风险。否则,这就是一项反竞争的、以安全名义使中国科技公司陷于不利境地的决定。

特朗普政府迄今仍未发布任何证据,证明这些公司曾向用户发送有问题的软件,或与中国政府共享美国消费者数据。毫无疑问,总统的行政命令与网络安全无关。该禁令的最大影响可能不是 TikTok 和微信的母公司的营收,而是在根本上宣传了一个迥异的互联网理念。

多年来,美国政府一直倡导开放和全球化互联网的理念:无论用户身在何处,在世界范围内都可以使用相同的在线内容和服务。科技公司可以开展国际业务,全球各数据中心之间可以自由移动数据。但是,如果美国政府现在认为只有其国境内的数据和计算机网络才是安全的话(就像对 TikTok 和微信的敌意所表现出来的那样),那么美国根本就不相信全球化互联网这一理念。对于科技行业严重依赖全球业务的美国来说,这是一个可怕的错误。即便从安全角度来看,这也是一个错误。

为了保护美国人的数据,联邦政府需要针对数据保护及违规后果制定更清晰严格的标准。仅仅假装限制 TikTok 和微信使用就能达到相同或相似目的,是没办法解决网络安全责任这一棘手问题的。