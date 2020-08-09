国际互联网协会声明：美国 “净网”计划违背互联网最初理念，对此非常失望

8 月 7 日，美国推出 “净网”计划的当天，国际互联网协会（ISOC）第一时间发布声明。

ISOC 在声明中表达深切的失望；ISOC 认为，美国政府的做法违背了互联网的初衷，违背了互联网全球互联、开放、去中心化的本质，违背了技术架构的公平普适性。

ISOC 指出，如果此举措进一步扩散蔓延，互联网为人类带来更广泛合作互利、全球覆盖和经济增长的能力将受到严重威胁。

以下为原文翻译：

国际互联网协会（ISOC）关于美国 “净网”计划的声明

我们非常失望。美国是资助互联网早期发展的国家，然而现在正在考虑会将互联网割裂成碎片的一系列政策。一个更加令人堪忧的趋势是，政府为试图短期赢得政治得分，而直接出手干预互联网，不考虑其所导致的长期损害，而 “净网”计划正是这一趋势的部分表现。

互联网是一个全球性互联的网络，体现在网络基于自发原则相互连接，没有中心权威。正是这种架构成就了互联网。今天宣布的美国 “净网”计划挑战了这个架构的最核心。

仅 “清洁运营商 Clean Carrier”和 “清洁电缆 Clean Cable”计划就会迫使大量网络流量进入第三方国家，延长了数据必须穿越的距离，增加了监视和操纵网络流量的潜在可能，加大了互联网中断的风险，并普遍增加了每个人上网的成本。

一个政府出于政治考虑而不是技术考虑来决定网络如何相互连接，这违背了互联网最初理念。这些干预措施将极大影响互联网的机动性、韧性和适应性。

如果此举措进一步扩散蔓延，互联网为人类带来更广泛合作互利、全球覆盖和经济增长的能力将受到严重威胁。

这样的政策只会增加走向 “碎片网（Splinternet）”的全球势头 —— 一个支离破碎的网络，而不是那个我们在过去 40 年中所构建的，现在比以往任何时候都更加需要的互联网。