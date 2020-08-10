张朝阳：不喜欢用 “狼性”形容搜狐文化，更关心未来盈利

8 月 10 日晚间消息，搜狐公布 2020 年第二季度财报，营收 4.21 亿美元，净利润为 1200 万美元。

搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳在接受新浪科技等媒体采访时，从两个方面解释了 Q2 盈利原因：“一是畅游回归后，为搜狐贡献了 100% 利润，在线游戏收入为 1.06 亿美元；二是媒体业务和视频业务的亏损大幅下降，在疫情之下，搜狐广告比产业平均水平恢复得快。两个因素叠加，所以 Q2 盈利。”

此外，对于已经完成私有化的畅游下一步是否会在亚洲市场上市，张朝阳称，“有这个规划，但不是今年的事情。”

第二季度，搜狐品牌广告收入为 3800 万美元，较 2019 年同期下降 14%，环比增长 48%。同比下降主要是由于第一季度爆发的新型冠状病毒疫情造成的对品牌广告行业的持续不利影响。环比增长主要是由于我们不断努力提高收入及疫情逐步缓解而带来的门户和视频广告收入的增加。

扣除畅游私有化交易所产生的一次性预提所得税的影响后，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为 1100 万美元。进一步扣除搜狗公司净亏损后，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为 1200 万美元，实现扭亏为盈。

1、Q2 搜狐盈利意义更大 预期 Q3 亏损 Q4 恢复正常

“这次扭亏转盈对于搜狐来说是一个转折点。可以看到过去两年集团亏损一直在下降，Q2 是这两年努力的一个转折点。” 张朝阳认为搜狐 Q2 的盈利和去年 Q4 的不太一样，“第二季度盈利 1200 万美元比去年第四季度的盈利意义更大，去年盈利算是‘昙花一现’，那时候畅游和搜狗的贡献大。但这个季度集团成本下来了，实际上不仅仅是节流，还开源了。”

财报显示，搜狐 Q2 营业费用为 1.87 亿美元，同比下降 14%，原因是市场推广费用的下降。“我们成本没增加，而在收入方面，Q2 可能比业界更快地进入了开源的状态。疫情刚有所缓解，我们就用视频分屏直播技术举办了无人机大赛发布会、5G 科技峰会、新闻马拉松等，还有网络剧的推广，通过直播模式让人身临其境地参与。我们在开源方面确实做了一些创新。”

财报显示，搜狐 Q2 品牌广告收入为 3800 万美元，较上一季增长 48%。对于广告业务的提升，张朝阳总结道：“平台业务的亏损在持续降低。我们的营销方式有创造性，打通了媒体和视频，使得搜狐的视频分屏直播技术发展，并配合媒体方面的动态，产生了有创意的活动，对品牌广告商来说，起到了打破圈层、实现营销的作用。”

张朝阳认为 Q2 搜狐的广告势头恢复得比较快，“我们比产业平均水平恢复得更快。在疫情得到缓解的现阶段，我们是在强势成长。”张朝阳透露，创意性营销活动会继续做下去，“包括直播带货、直播高端访谈、直播突发事件的报道，而且是更高水平地做下去。”

张朝阳还提到了对 Q3 的预期。财报显示搜狐 Q3 预期亏损，但值得注意的是，“亏损主要原因是畅游推广新游戏会产生费用，所以 Q3 的成本会高一些，Q4 会恢复正常。”张朝阳称。

2、美股市场优点很多 也会考虑同时在香港上市

不久之前，搜狗收到了腾讯的初步非约束性收购建议函。根据该建议函，腾讯将以每股普通股或 ADS（美国存托股）9 美元的现金收购搜狗全部已发行普通股，包括代表 ADS 的搜狗已发行普通股。

搜狗 CEO 王小川今日表示，已经成立特别委员会对腾讯的建议进行评估，会尽最大努力保护股东们的利益。

而对于出售搜狗股份一事，张朝阳表示，如果这件事情完成，就有更多的资金投入网剧拍摄市场，“当然还是低成本的，不会花太多钱。”

他提到，自制剧过去一两年出的频率比较低。如果资金充足，产量可能翻一倍。

在谈到搜狐未来在资本市场的选择时，张朝阳表示，如果在美股市场不错还会继续待着，美股市场还是有很多优点的，当然，如果同时在香港上市这条路能走通，也会考虑。

此外，对于直播带货，张朝阳认为这个模式很好，会继续做下去，“以后会邀请顶流明星，分享生活体验和物品。明星加入之后，观众关注明星日常用什么、推荐什么，我们来买，这其实是一个生活方式的介绍，所以有一些广告商愿意赞助，它不指望在带货里面卖多少产品，但是因为明星和内容，所以有很多人在看，有利于传播。”

而对于搜狐视频直播未来的商业模式，张朝阳透露：“会有电商的成分，也有小推车，但主要还是靠广告。”

3、张朝阳：不喜欢用 “狼性”形容搜狐文化

对于张朝阳在年初曾表达过的 “搜狐要摒弃‘好人文化’”，张朝阳认为搜狐未来的企业文化应该是承诺和责任。

“每个团队有义务把它做到最好，如果没有实现自己的责任的话，可能就奖惩分明，甚至离职，团队之间也是有竞争的，这是对工作要特别认真和实现的文化，高要求的文化，这是一个比较大的改变。” 张朝阳表示。

不过，他也不喜欢用 “狼性”来形容搜狐的文化，“而是管理效率更高了，对员工要求更高了，承担责任，做出最优秀的事情，这跟以前不太一样。”张朝阳称。

对于未来搜狐的发展，张朝阳表示关心的还是盈利。“首先是要有营收规模，要让集团媒体和视频业务规模起来，这依赖于用户的市场份额、产品迭代、产品创新等，要让用户喜欢用我们的产品。除此之外，平台 DAU 的增长以及相应的创新性营销也会导致品牌广告的提升，当然这是漫长的，但是是充满希望的道路。我们现在的目标就是要把平台做大。”

要做大平台，张朝阳透露未来会加强搜狐新闻和短视频的算法，在分发上也会有产品迭代。值得注意的是，平台的成长不会通过 “砸钱”实现。“我们的目标就是 APP 的 DAU 增长不是靠钱砸出来的，而是靠产品创新出来的。当 DAU 以及用户增长，使收入能继续增长，形成规模，媒体视频业务本身就能盈利了。”