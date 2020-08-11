腾讯音乐 Q2 营收 69.3 亿元，在线音乐付费用户达 4710 万

腾讯音乐（NYSE:TME）今日公布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第二季度总营收为人民币 69.3 亿元（约合 9.81 亿美元），与上年同期的人民币 59.0 亿元相比增长人民币 10.3 亿元，同比增幅为 17.5%；归属于公司股东的净利润为人民币 9.39 亿元（约合 1.33 亿美元），与上年同期的人民币 9.27 亿元相比增长 1%；非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润为人民币 11.5 亿元（约合 1.63 亿美元），相比之下上年同期为人民币 11.3 亿元。

据雅虎财经网站提供的数据显示，华尔街 14 名分析师此前平均预期，基于非国际财务报告准则计算，腾讯音乐第二季度每股收益将达 0.09 美元。财报显示，腾讯音乐第二季度非国际财务报告准则的每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 0.70 元（约合 0.10 美元）和人民币 0.69 元（约合 0.10 美元），超出分析师预期。

此外，华尔街 14 名分析师此前平均预期，腾讯音乐第二季度营收将达 9.8307 亿美元。财报显示，腾讯音乐第二季度总营收为人民币 69.3 亿元（约合 9.81 亿美元），略微低于分析师预期。

主要业绩：

- 腾讯音乐第二季度在线音乐付费用户人数达到 4710 万人，与上年同期相比增长 51.9%；每付费用户平均收入（ARPPU）与去年同期相比增长 8.1%；

- 腾讯音乐第二季度总营收为人民币 69.3 亿元（约合 9.81 亿美元），与上年同期的人民币 59.0 亿元相比增长人民币 10.3 亿元，同比增幅为 17.5%。其中，在线音乐订阅营收为人民币 13.1 亿元（约合 1.86 亿美元），与去年同期相比增长 64.7%；

- 腾讯音乐第二季度运营利润为人民币 11.1 亿元（约合 1.57 亿美元），相比之下上年同期的运营利润为人民币 10.9 亿元；

- 腾讯音乐第二季度归属于公司股东的净利润为人民币 9.39 亿元（约合 1.33 亿美元），与上年同期的人民币 9.27 亿元相比增长 1%；

- 腾讯音乐第二季度非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入无形资产摊销支出及其他来自于业务合并的资产、股权奖励支出、来自于投资的损益、以及可回售股票的公允价值变动）增长至人民币 11.5 亿元（约合 1.63 亿美元），相比之下去年同期非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润为人民币 11.3 亿元。

公司及业务亮点：

- 腾讯音乐第二季度在线音乐服务的移动 MAU（月度活跃用户人数）为 6.51 亿人，与上年同期的 6.52 亿人相比下降 0.2%；

- 腾讯音乐第二季度社交娱乐服务的移动 MAU 为 2.36 亿人，与上年同期的 2.42 亿人相比下降 2.5%；

- 腾讯音乐第二季度在线音乐服务的付费用户人数为 4710 万人，与上年同期的 3100 万人相比增长 51.9%；

- 腾讯音乐第二季度社交娱乐服务的付费用户人数为 1250 万人，与上年同期的 1120 万人相比增长 11.6%；

- 腾讯音乐第二季度在线音乐服务的月度 ARPPU（每付费用户平均收入）为人民币 9.3 元，与上年同期的人民币 8.6 元相比增长 8.1%；

- 腾讯音乐第二季度社交娱乐服务的月度 ARPPU 为人民币 125.6 元，与上年同期的人民币 129.0 元相比下降 2.6%。

财务分析：

营收：

腾讯音乐第二季度总营收为人民币 69.3 亿元（约合 9.81 亿美元），与上年同期的人民币 59.0 亿元相比增长人民币 10.3 亿元，同比增幅为 17.5%。

腾讯音乐第二季度来自于在线音乐服务的营收为人民币 22.2 亿元（约合 3.14 亿美元），与上年同期的人民币 15.6 亿元相比增长 42.2%，主要由于来自音乐订阅的营收强劲增长，出售数字音乐专辑的营收和广告服务营收也起到了补充作用，但被分授权营收的下降所部分抵消。腾讯音乐第二季度来自于在线音乐订阅营收为人民币 13.1 亿元（约合 1.86 亿美元），与去年同期的人民币 7.98 亿元相比增长 64.7%，主要由于付费用户人数增长了 51.9%，以及月度每付费用户平均收入继续增长了 8.1%。

腾讯音乐第二季度来自于社交娱乐服务及其他业务的营收为人民币 47.1 亿元（约合 6.67 亿美元），与上年同期的人民币 43.4 亿元相比增长 8.6%。在第二季度中，腾讯音乐旗下社交娱乐服务的付费用户基数同比增长 11.6%，每付费用户平均收入同比下降 2.6%。

营收成本：

腾讯音乐第二季度营收成本为人民币 47.6 亿元（约合 6.74 亿美元），与上年同期的人民币 39.6 亿元相比增长 20.3%，主要是由于增加了在新产品和内容提供方面的投资，增加了收入分成费用以加强公司旗下平台的竞争力，以及与数字专辑销售和综艺节目相关的内容成本增加。

毛利润：

腾讯音乐第二季度毛利润为人民币 21.7 亿元（约合 3.07 亿美元），与上年同期的人民币 19.4 亿元相比增长 11.8%。腾讯音乐第二季度毛利率为 31.3%，相比之下去年同期为 32.9%。这主要是由于增加了在新产品和内容提供（如长格式音频）方面的投资，以及增加了收入分成费用以增强公司旗下平台的竞争力。

期内运营支出：

腾讯音乐第二季度总运营支出为人民币 13.0 亿元（约合 1.84 亿美元），与上年同期的人民币 10.5 亿元相比增长人民币 2.53 亿元。腾讯音乐第二季度总运营支出在总营收中所占比例为 18.8%，相比之下上年同期为 17.8%。

腾讯音乐第二季度销售和营销支出为人民币 5.79 亿元（约合 8200 万美元），在总营收中所占比例为 8.4%，相比之下去年同期所占比例为 7.1%。这一增长主要是由于公司在推广长格式音频、酷狗唱唱和 TME Live 等新产品方面增加了支出，这些产品的创收仍在增加，腾讯音乐正在为它们的未来增长进行投资。此外，腾讯音乐还增加了推广现有产品的支出，以增强产品的竞争力。

腾讯音乐第二季度总务和行政支出为人民币 7.24 亿元（约合 1.02 亿美元），在总营收中所占比例为 10.4%，相比之下去年同期所占比例为 10.7%。总务和行政支出金额的增长，主要是由于公司增加了研发投入，以扩大其在产品和技术创新方面的竞争优势。

期内运营利润：

腾讯音乐第二季度运营利润为人民币 11.1 亿元（约合 1.57 亿美元），相比之下上年同期的运营利润为人民币 10.9 亿元。

期内净利润及非国际财务报告准则净利润：

腾讯音乐第二季度归属于公司股东的净利润为人民币 9.39 亿元（约合 1.33 亿美元），与上年同期的人民币 9.27 亿元相比增长 1%。腾讯音乐第二季度非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入无形资产摊销支出及其他来自于业务合并的资产、股权奖励支出、来自于投资的损益、以及可回售股票的公允价值变动）增长至人民币 11.5 亿元（约合 1.63 亿美元），相比之下去年同期非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润为人民币 11.3 亿元。

每股美国存托股票收益：

腾讯音乐第二季度每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 0.57 元（约合 0.08 美元）和人民币 0.56 元（约合 0.08 美元）。不计入无形资产摊销支出及其他来自于业务合并的资产、股权奖励支出、来自于投资的损益、以及可回售股票的公允价值变动，腾讯音乐第二季度非国际财务报告准则的每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 0.70 元（约合 0.10 美元）和人民币 0.69 元（约合 0.10 美元）。在第二季度中，腾讯音乐的加权平均在外流通美国存托股票总量（基本）和加权平均在外流通美国存托股票总量（摊薄）分别为 16.5 亿股和 16.8 亿股。腾讯音乐的每股美国存托股票代表 2 股 A 类普通股。

现金流：

腾讯音乐第二季度运营活动提供的净现金为人民币 14.4 亿元（约合 2.04 亿美元），相比之下上年同期运营活动提供的净现金为人民币 18.9 亿元。腾讯音乐第二季度用于投资活动的净现金为人民币 20.7 亿元（约合 2.93 亿美元），主要与某些实体的定期存款投资和股权投资有关，相比之下上年同期投资活动提供的净现金为人民币 25.6 亿元。投资活动产生的现金流波动受公司投资存款的购买和到期日的影响。2020 年第二季度用于融资活动的净现金为人民币 2500 万元（约合 400 万美元），主要与租赁负债相关的现金支付有关，相比之下 2019 年同期用于融资活动的现金为人民币 1100 万元。

现金和现金等价物：

截至 2020 年 6 月 30 日，腾讯音乐持有的现金和现金等价物总额为人民币 223.2 亿元（约合 31.6 亿美元），相比之下截至 2020 年 3 月 31 日为人民币 219.0 亿元。现金和现金等价物总额的增长，主要是由于公司来自于运营活动的现金流为人民币 14.4 亿元（约合 2.04 亿美元），但被用于投资活动的现金所部分抵消。公司的现金及现金等价物余额还受到了不同资产负债表日期的人民币兑美元汇率变化的影响。2020 年 6 月 30 日的人民币兑美元汇率为 7.0651:1。

电话会议：

财报发布后，腾讯音乐管理团队将于美国东部时间 8 月 10 日晚 8 点（或北京时间 8 月 11 日早 8 点）召开财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

美国：+1-888-317-6003

国际：+1-412-317-6061

中国大陆：400-120-6115

中国香港：800-963-976

会议 ID：3578903

2020 年 8 月 17 日之前，可拨打以下电话收听电话会议录音：

美国：+1-877-344-7529

国际：+1-412-317-0088

会议 ID：10146226

此外，腾讯音乐投资者关系频道 https：//ir.tencentmusic.com / 将进行电话会议网络直播。

股价反应：

当日，腾讯音乐股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌 0.33 美元，报收于 15.69 美元，跌幅为 2.06%。在随后截至美国东部时间 10 日下午 4 点 43 分（北京时间 11 日凌晨 4 点 43 分）的盘后交易中，腾讯音乐股价上涨 0.34 美元，至 16.04 美元，涨幅为 2.13%。过去 52 周，腾讯音乐的最高价为 17.97 美元，最低价为 9.22 美元。