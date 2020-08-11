7 月快递服务质量指数为 457.6，同比提升 53.4%

8 月 11 日消息，据国家邮政局发布的消息，经测算，2020 年 7 月中国快递发展指数为 284.6，同比增长 37.4%，保持较高增长态势。其中，发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为 272.4、457.6、185.5 和 99.5，同比增速均超去年同期水平，表明我国快递市场仍保持高位运行，下半年开局良好。



7 月，快递发展规模指数为 272.4，同比增长 28.2%。从分项指标看，快递业务量预计完成 69.3 亿件，同比增长 32%，同比增量连续 4 个月超 15 亿件；快递业务收入预计完成 739.2 亿元，同比增长 21.5%，量收增速差进一步收窄，与 4 月基本持平。

同时，数据显示，7 月，快递服务质量指数为 457.6，同比提升 53.4%。从分项指标看，快递有效申诉率预计为百万分之 0.2，改善幅度达 5 成；消费者快递服务满意度为 78.6 分，同比提升 0.5 分；72 小时准时率为 77.3%，同比提升 0.3%。

7 月，发展趋势指数为 99.5，同比增长 36.9%，预计 8 月快递业务量同比增长 33% 左右。从资本市场预期看，7 家快递企业入围中国 500 强，表现突出。下半年，快递市场将迎来业务旺季，增速将逐步加快，资本市场对快递业仍保持良好预期。