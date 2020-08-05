第 4 号台风 “黑格比”来袭，顺丰、韵达发布影响快件派送公告

IT之家8月5日消息 顺丰速递官方网站8月3日发布关于第4号台风“黑格比”影响快件时效的温馨提醒，根据中央气象台台风预警，今年第4号台风“黑格比”已于下午2点钟由强热带风暴级加强为台风级，预计将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动，顺丰表示，受以上影响，部分高速封闭、机场通行能力下降，预计江苏、浙江、上海、台湾、福建等地进出快件时效将受到一定影响，我司会密切关注天气情况，合理调配资源，尽快将快件送达客户手中。

韵达速递8月4日发布公告称，中央气象台 8 月 4 日 10 时发布台风黄色预警：今年第 4 号台风 “黑格比”4日上午由台风级减弱为强热带风暴级，上午 9 点钟其中心位于浙江省台州市境内，中心附近最大风力有 11 级（30 米 / 秒）。

IT之家获悉，预计，“黑格比”将以每小时 20 公里左右的速度向偏北方向移动，强度逐渐减弱，将穿过浙江中北部和江苏中南部，并于 5 日上午从江苏中部移入黄海，尔后转向东北方向移动，向朝鲜半岛西部沿海靠近，逐渐减弱变性。

大风预报：8 月 4 日 14 时至 5 日 14 时，东海西部和南部、黄海中南部、长江口区、杭州湾、浙江沿海、上海沿海、江苏沿海将有 7~8 级大风，其中东海西部、浙江沿海、杭州湾、长江口区、上海沿海、江苏中南部沿海的风力有 9~10 级，部分海域风力可达 11 级，阵风 12~14 级。浙江东部、江苏东部、上海等地的部分地区风力有 6-8 级，阵风 9-10 级。

降水预报：8 月 4 日 14 时至 5 日 14 时，浙江东北部、上海、江苏东南部有大到暴雨，部分地区有大暴雨，浙江东北部局地有特大暴雨（250～300 毫米）。

受上述天气影响，韵达速递在我国上述部分地区的快件中转、派送时效将受到一定程度的影响，希望广大客户给予一定的理解与支持，同时希望广大快递员注意人身安全，后续我们将密切关注天气变化对道路交通运输的影响，全力以赴安排好快件的中转和派送工作，尽快将快件送达客户手中。