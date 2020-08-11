一往无前，小米十周年雷军公开演讲全文公布

IT之家 8 月 11 日消息 小米十周年雷军公开演讲现已结束，官方公布了演讲全文。

大家晚上好，欢迎大家来听我的演讲。

2020 年，非同寻常的一年，全球都在面临巨大的挑战。这场全球大变局，深刻影响着我们每一个人的生活。大家都在问，“面对这样的局面，我该怎么办？”很多人都很焦虑，其实我也很焦虑。

但焦虑没有用！这个世界有很多事情是我们改变不了的，但我们可以改变的是自己的心态。我们下决心改变自己的心态，才能积极面对这个复杂的世界。

我选择了一种最简单的方式去改变，走路！

我定了一个目标：每天走 10 公里，先走一个月吧。这个目标对我来说，还是很夸张，我也很怕自己做不到。

但没关系，向着太阳，一直走，你就会重新感受到内心的平静和温暖的动力。向前每多走一步，热爱和勇气就会多一分。

走着走着，上个月，我真的走了 318.11 公里。

平均每天，走了 1 个小时 50 分钟，平均每天，走了 10.5 公里。

一个不可思议的目标达成了。

今年是小米十周年，我们本来打算办一场盛大的庆典活动，但受疫情影响，只能取消了。

生活中还是需要一些仪式感，生活更需要积极面对。

我决定办一场演讲，来纪念这个重要的日子。同时，也算给所有关心小米的朋友们做一场完整的 “总结汇报”吧。

01 梦想的开端

十年前，我和一群小伙伴创办了小米。

1.1 我们的梦想

当时国内的手机市场，一类是诺基亚、摩托罗拉和三星这样的国际巨头，一类是国产手机 “中华酷联”，就是中兴华为这样的大公司，还有铺天盖地的山寨手机。中国市场主要被国际巨头把持，产品贵得离谱，国产手机做得非常一般。

作为一位手机发烧友，同时，作为一个创业者，我有点不服气。虽然我从来没有做过手机，但我们有了这样的梦想：

“做全球最好的手机，只卖一半的价钱，让每个人都能买得起”。

一个从来没有做过手机的外行，一个从零开始的中关村小公司，要做全球最好的手机，谈何容易。

如何实现这个看起来不靠谱的目标？

我有一个 “脑洞大开”的想法：这些巨头都是硬件公司，假如我们用互联网模式来做手机呢？

把软件、硬件和互联网融为一体，就可以另辟蹊径，“降维攻击”。

我也的确找到了一条 “捷径”：当时硬件最好的是摩托罗拉，软件最好的是微软，互联网最厉害的是谷歌，假如我能把这三家公司的精英凑在一起，就有机会炼成 “铁人三项”！

1.2 找人

我找的第一个人是林斌，当时他是谷歌中国研究院的副院长。

当时赶巧，他正在考虑出来创业，做个在线音乐公司。我说，别做了，跟我一起干点大事。我在餐巾纸上画了这么一张图（“铁人三项”），他很快就答应了。这样，他成为小米第 2 号员工。

这么顺利的挖角只是一个偶然。接着我连续找了十个谷歌工程师，一个都没有搞定，真让人绝望，直到第 11 个。他就是洪锋，谷歌非常出色的工程师。

一上来，洪锋就问了我三个问题。

第一个问题，“你做过手机吗？”“没做过。”

第二个问题，“你认识中移动老总王建宙吗？”“不认识。”

第三个问题，“你认识郭台铭吗？”“郭台铭？我认识他，他不认识我。”

这三个问题下来，我估计没戏了，但出于礼貌，我还是坚持 “尬聊”了很久。最后他做了一个总结：“这事听起来，不靠谱 ....... 不过，可以试试。”

一瞬间，我长舒了一口气，终于搞定了！就像中了彩票。这是我搞定的第二个谷歌同学。

一个外行来做手机，大家凭什么相信你？我在面试牛人的时候，牛人也在面试我。

在小米创办的第一年，我花了 80% 的时间在招人。

我记得印象最深的一个人，我两个月和他聊了超过十次，甚至有几次一聊就是十个小时。

有很多企业家和创业者请教我，如何找人。我也总听到有人抱怨，找不到人。这是一个非常普遍的问题。

找人肯定不是一件容易的事情，如果找不到人，其实只有一个原因，就是没有花足够的时间！

我的建议是：找人不是 "三顾茅庐"，找人要 "三十次顾茅庐"！只要有足够的决心，花足够的时间，可以组成一个很好的团队。

02 乘风破浪

2.1 MIUI 的故事

4 月 6 日，我们十来个人，一起喝了碗 "小米粥" 开始闹革命。

不懂硬件，没关系，就先从软件开始，先干操作系统吧！

没有自己的手机做研发，没关系，就先在别人家的手机上做吧。

操作系统很复杂，没关系，先找一套开源系统，在开源系统的基础上干。

那时安卓刚起步，我们就成了国内最早一批做安卓的。但操作系统毕竟是操作系统，工程量相当庞大，不是十来个人的小团队可以搞定的。

没关系，我们先把最常用的功能做好就够了。就是打电话、发短信、通信录，还有桌面。这是智能手机当时最重要的四个功能。一个极其复杂的系统工程，就被我们高度简化了。

就这样，仅仅两个月时间，MIUI 第一版就真的做好了。

我们建了一个论坛，招募志愿者来 “刷机”。让我们感动的是，居然有 100 位用户愿意冒着巨大的风险刷 MIUI，也就是我们熟悉的 “100 位梦想的赞助商。”

为了感谢这 100 位勇敢者，我们用他们的名字做成了启动界面。

2010 年 8 月 16 日，MIUI 第一版正式发布了。

刚开始，只有 100 人，用户量少得惊人，但口碑超好。

我们没有做任何推广，第二周翻了一番，200 人，第三周再翻一番，400 人，第四周再翻一番，800 人。

MIUI 真正火起来，是在发布一个月后。9 月 20 日，在国际著名的技术论坛 XDA 上，有位大神热情推荐了 MIUI。

他是这样说的：“这是一个专业团队的作品，令人惊艳 ...... 有人听说过这个 ROM 吗？我这辈子从来没见过这么疯狂的 ROM… 它运行起来又快又流畅，界面全部重新设计了，这太不可思议了。”

看到这个评价，大家就知道，MIUI 第一版做到了什么水平。

一个中关村的小团队，用互联网方式，两个月做了一款手机操作系统，受到了非常高的赞誉。这充分说明了：互联网的方法论非常厉害！

从此，MIUI 在全球发烧友人群开始火起来了。后来，各个国家都有网友自发建立当地的米粉社区，制作当地语言包，适配各种机型等，形成了一个声势浩大的全球群众运动，从此播下了小米国际化的种子。这就是米粉文化的来源。

我们就是用 “专注、极致、口碑、快”互联网七字诀来做 MIUI 的。

不到一年时间，MIUI 用户量就超过了 30 万。

2.2 做手机的故事

- 如何搞定夏普屏幕？

我们费了九牛二虎之力，搞定了当时能找到的最好的硬件团队，主要来自摩托罗拉，兴高采烈开始做手机了。

结果一出门就碰 “大钉子”，突然发现搞不定供应链。

我们要做最好的手机，当然要用最好的供应链。比如屏幕，我们就想用夏普的，但人家根本不理我们。

我这才知道，顶级供应链，不是一家创业公司花钱就可以搞得定。

为了搞定这块心心念念的屏幕，我动员所有关系联系夏普，绕了一个巨大的圈子，通过金山的日本分公司，找到三井商社，再请三井商社高层出面，争取到了和夏普总部沟通的机会。时间定在 3 月 26 日。

这中间出了一件大事：2011 年 3 月 11 日，日本地震，核电厂泄漏，全世界风声鹤唳。

咋办？去还是不去？夏普总部在大阪，虽然核辐射的影响不大，毕竟是核辐射，大家还是很恐慌。

能见到夏普高层的机会实在难得，我们还是下决心飞大阪，最后我们三个创始人一起去的。

我们上了飞机，才发现整个机舱都只有我们三个人。到了夏普，整个大楼空空荡荡的，只有我们一批访客。就这样，我们的诚意打动了夏普！

那天我们太紧张，从头到尾基本没拍照。我只找到一张照片，刘德在夏普楼下的留影。

- 1999 元是这么来的

大家都知道小米手机第一代定价 1999 元。

大家不知道的是，我们原本的计划是 1499 元。1999 元就已经 "沸腾"，要是 1499 元，不会 "炸裂" 吗？

我们规划的成本 1500 元，售价 1499 元，我们还很大胆预测能卖 30 万台。

但是，到了 8 月，团队跟我说了一个吓一跳的消息：成本搞 “冒”了，每台手机成本大约 2000 元，超了 500 元。

主要原因是，我们找的都是优质供应商，能跟我们合作就不错了，价钱根本没法谈。

如果继续定价 1499 元，我们估计要亏了 2 亿。怎么办呢？

我去和股东们商量，他们劝我说，这就是你一个外行进来玩的门票。但这个门票实在太贵了，我有好几晚上没有睡着觉。

能不能把定价调高到 1999 元？大家心里都没底，国产手机均价才 700 元，我们一上来就卖 1999 元，会不会翻车？不管了，我们只能豁出去试试！

发布会定在 2011 年 8 月 16 日。发布会前一天，我们还在担心会不会搞砸了？会不会卖不出去？

当天，我到现场，完全没有想到，里三层外三层挤满了人，我自己根本挤不进去了。米粉实在太热情了。

最后还是打电话叫了四个同事，帮我挤进去的。还有 5 分钟开场，我刚坐下，阿黎跑到我旁边，说，"人实在太多了，再挤怕出事，我们马上开始吧？" 这是小米第一场发布会，也是小米历史上唯一一次提前 5 分钟开始的发布会。

在台上开始讲的时候，我心里还有点打鼓。最后，我紧张万分，公布了售价 1999 元。

现场长达半分钟的欢呼和尖叫，我悬着的心终于放下了，看来成了！

最近我们找到一个同事在现场用手机录的视频，有点模糊，大家可以看看。

手机发布后，网友第一次就预定了 30 万台。

收到这个订单，我们既激动又烦恼，我们没有足够的资金，也没有足够的生产能力。

我们当时是一个小公司，没有账期，需要提前打款才能生产。要一次生产 30 万台，那是一笔天文数字。

这样，小米手机实在太火，我们又供应不上，很快就被贴上 "饥饿营销" 这个标签，真的非常冤。

第一代手机，总计销售 700 多万台，这绝对是一个奇迹。

- 第一代红米不是真的第一代红米

这时，政府主管部门给了我们一个新课题：小米手机这么火，能不能带动一下国内产业链？

我们还只是刚刚创办的小公司，这么重的压力，我们扛得住吗？不想那么多，干了再说。2012 年初，我们就制定了 “红米计划”。

“红米计划”就是，优选国内产业链，做国民手机。

当时的国内产业链还不成熟，我们做的第一代产品，我非常不满意，我决定推倒重来。

这下子 4000 万的研发费用打水飘了。

大家见到的红米手机第一代，其实是我们研发的第二代，代号 H2。

2013 年 7 月 31 日，红米手机正式发布。

当时，我们借用了金山软件的一间会议室，没有任何装修，只是做了一个背景板。

这是小米历史上最简陋的一次发布会。红米手机能量巨大，一发布，就引发业内地震。没想到，第二天连金山软件的股价涨了。

第一代红米，热度远超过想象，我们就卖了 4460 万台。这 4000 多万台智能手机，在 2013 年，有力带动了国内产业链的发展。

小米的手机业务当初巨大的成功，这背后是无数艰难的抉择：

要不要冒着核辐射的风险去日本搞定夏普？要不要把定价从 1499 改到 1999？要不要干掉已经研发好的第一代红米，推倒重来？

这每一个选择的背后，都是巨大的风险。

没有任何一个成功是不冒风险的。直面风险，豁出去干！

2.3 全民学小米

小米火了，社会出现一个有意思的现象，很多人拼命学小米。

当时出现了很多互联网手机品牌。

以前我们不知道他们是如何学的，直到 "小辣椒" 创始人王晓雁加入了小米，在一场内部讨论会上，他讲了当初他是如何学的。一堆照葫芦画瓢、似是而非的模仿，让我们大家哄堂大笑。尽管只是学个形似，在当时，居然也很管用。

2.4 生态链的故事

王晓雁是 “自学”的，还有很多创业者、企业家亲自到小米来学习。

我们也非常愿意把我们的经验公开，希望推动更多行业的变革。2014 年我们启动了生态链计划，孵化更多的创业公司。

仅仅六年时间，我们孵化了 100 多家生态链企业，做了上千种玲琅满目的优质产品。

我们是如何做的呢？我举一个例子：

当时，很多中国游客到日本疯狂抢购电饭煲，成了社会现象。我觉得不可思议，中国是世界工厂，怎么都做不好一个电饭煲。

于是，我们决定孵化一家创业公司主攻高端电饭煲。研发了一年半时间，我们电饭煲成功发布，引起了很大轰动。

一家日本电视台特意买了几台，跟日本高端电饭煲一起做街头盲测，结果有点不可思议：6:4，我们胜出了！而我们产品定价仅仅相当于日本同类产品的五分之一。后来，我们的电饭煲卖到了日本，非常受欢迎。

03 峰回路转

3.1 关于董明珠

那是一段阳光灿烂的日子。

回想起来，我们也干了不少蠢事，比如和董明珠打赌。

2013 年 12 月 12 日，我入选了央视年度经济人物，这是当时中国企业家能获得的最高荣誉。跟我一起入选的，还有格力的董明珠。

在颁奖典礼的后台，编导安排我和董大姐一起上场，并且撺掇我们把气氛弄得热闹一点。编导还特地说，前一年的颁奖晚会上，马云跟王健林打了一个赌，影响特别大。

我瞬间就明白了他的想法：格力代表中国传统制造业，有 30 年的历史，小米代表新经济，是一家成立才三年多的小公司，放到一起就特别有话题。

我跟董大姐说，要不咱俩也打个赌吧，赌一块钱，赌小米的营收五年时间能不能超过格力？我觉得这只是开个玩笑，活跃一下气氛。格力是一个巨无霸，营收 1200 多亿，我们小米营收才 200 个亿，只是人家的一个零头。董大姐想都没想就答应了。

结果，一上场董大姐就说，要赌就赌 10 个亿！那瞬间，我有点懵：剧本可不是这样的！赌 1 块钱，是活跃一下气氛。赌 10 亿，太夸张了吧。

果然，立刻成了社会话题，马上就有网友给我科普："你们这是巨资赌博，涉嫌违法"。我知道这是一个玩笑，所有人也都觉得这是一个玩笑。但董大姐却当真了，各种场合隔三差五就关心一下我们。

她这么关心我们，我可承受不了哪。大家觉得我应该咋办？

之后，只要我和董大姐一起出现，媒体的朋友们就会从各种角度盯着拍。

当然，这个画风，你想都想不到。

全社会都这么认真，我们不得不认真了。

五年下来，小米从 200 多亿涨到了 1749 亿，涨了 8 倍，这已经是个奇迹，我非常满意。我们再看看格力，从 1200 亿涨到 1980 亿，涨了 60%，作为一个传统制造企业，表现也非常杰出。

拿最后的结果一比，我们还是输了！

比较戏剧的是，结束打赌的第二年，小米就赢了。

不过，我每次想起来打赌这件事情，都后悔得不得了。我们为啥招惹董大姐，带来那么多烦恼？直到最近，我才想清楚：那个时候我们，信心爆棚，的确膨胀了。很快，小米就遭遇了非常多成长的烦恼。

经过这次打赌，我对制造业的理解又加深了一步，同时也更了解格力了。格力的确是中国制造业的典范，值得我们认真学习！

3.2 陷入低谷

2015 年底，前期超高速成长，掩盖了非常多的问题，一下子全部爆发了出来。

手机行业，从来没有一家公司在销量下滑后，还能成功逆转的。这时的小米处于生死存亡的关头。

形势极其严峻，我不得不亲自接管了手机部。

那段时间，苦不堪言。我经常早上 9 点上班，到了凌晨一两点，还在开会。有一天下班的时候，我数了数，一天下来，我居然开了 23 个会，让人无法置信。

3.3 MIX 的故事

2016 年 10 月 25 日，小米 MIX 发布，当 MIX 第一次点亮的瞬间，全面屏震惊了所有人。

世界三大设计博物馆也收藏了小米 MIX。

芬兰国家设计博物馆馆长评价说："小米 MIX 指明了未来智能手机的发展方向"。

全面屏时代，由小米拉开帷幕。MIX 发布成为了小米局势逆转的第一声号角。

MIX 源自 2014 年初小米几个工程师闲聊，"未来的手机是什么样的？"

经过反复讨论，大家取得了一致的结论：手机正面全是屏幕。这个想法在当时可谓石破天惊。大家找我商量，我同意直接立项：这是了不起的想法，不要考虑量产性，不要考虑时间和投入，做出来为止。

MIX 的成功源于小米内部浓郁的工程师文化。工程师是小米最重要的资产，为了让工程师创新和探索的火炬越烧越亮，我们设置了小米技术奖。这是小米内部的最高奖项，奖励突破性贡献的技术小组，奖金是价值一百万美元的股票。

在这里我替小米的研发团队打一个招聘广告：只要你热爱技术，只要你技术过硬，欢迎你到小米来实现自己的梦想。

3.4 关于质量

性价比是我们最有力的武器，也是我们最脆弱的软肋。

中国老百姓有个根深蒂固的观念就是 "便宜没好货"，这让我们非常容易被误解，竞争对手也非常容易抹黑我们。小米如何在未来漫长的征程中立于不败呢？我们必须要拿出世界品质的好产品！

质量的提升是个漫长、艰巨又枯燥的过程，细节我不讲了。

一分耕耘一份收获。2018 年小米获得了 “中国质量协会质量技术奖”一等奖，2019 年我自己还获得了 “中国年度质量人物”的殊荣。

努力补课的小米从 2017 年 Q2 开始了神奇的逆转，重新恢复高速成长。

04 国际风云

4.1 10 亿库存

小米很早就开始了国际化，我给大家说说我们国际化的故事。

2014 第三季度，小米手机在中国登顶，仅仅靠中国市场的出货量，就在全球排到第三了。那个时候，投资者都非常看好小米，但提了一个非常尖锐的问题：小米模式能不能在全球复制？2014 年 6 月，我们进入了印度市场，一路势如破竹，很快就成为了最耀眼的明星。

时间不长，我们很快遇到了麻烦。2014 年 7 月，我们发布了小米 4，在中国卖得非常好，一直供不应求。大家还记得 "奥氏体 304"、"一块钢板的艺术之旅" 吗？

刚组建的印度团队非常乐观，说服我特批了 50 万台。2015 年 1 月，这款旗舰手机在印度发布了。但谁也没有想到，居然卖不动。

事后反复复盘：我们刚进入，品牌和渠道都还没有准备好，就直接定了 50 万台旗舰机，这太吓人了。

高达 10 亿库存，这对刚起步的印度业务来说，是个灭顶之灾！

我一听到这个消息，有点愣住了！运回国内？但那是 3G 版本的小米 4，国内市场已经完全是 4G 手机的天下，咋办？

我们火速组建了一支 “救火队”，到全球去找 3G 市场去消化。刚开始，这个团队只有 3 个人，从东南亚到南美，从欧洲到中东，全球跑了五六十个国家。

当时小米在海外知名度还没现在那么高，吃了无数的闭门羹后，我们的同事终于打开了一条路。

有三类合作伙伴选择了我们：卖石油、卖天然气的贸易商想转行进入手机行业；卖笔记本电脑，现在想卖手机的；还有一批二线代理商，想在我们身上赌一把。就是这群伙伴和我们一起，杀入了全球手机市场。

总之，死磕了一年多，这要命的 10 亿库存，虽然损失惨重，但基本消化了。

塞翁失马，焉知祸福。这次救火行动带来一个意想不到的回报：开拓出来的渠道成了国际业务的先遣队，大大提速了我们国际化的进度。

4.2 R U OK

国际化的路上，有坎坷，也有欢乐。比如，R U OK。

2015 年我们在印度举办的一个发布会，来了很多米粉，热闹的不得了。

我们同事临时安排我，出场打个招呼，一激动，脱口而出说了一句，“R U OK？”

现场气氛一下就炸裂了。

没想到，这个视频传回国内，立马上了热搜。

B 站上有位 UP 主还做了个鬼畜视频，让我成了 B 站的知名歌手。

我们的市场部同事一开始还有点紧张，但我觉得没啥，大家开心就好。

这件事情还是给我带来了不少烦恼，作为武大的杰出校友，从此以后，我要到处解释：武汉大学还是正规大学，是我自己英语没学好，不是武大没教好。

现在，小米进入了全球 90 多个国家和地区，手机业务在 50 个国家和地区中位居前 5。最近两年主攻欧洲市场，今年刚刚传来喜讯：我们在欧洲已经排到第三了，甚至，西班牙已经登顶，法国排到第二！

经历过这一系起伏，就会明白：

成功往往不是规划出来的，危机是你想不到的机会。

05 高光时刻

5.1 三个难忘的高光时刻

1. 上市

创业十年之际，有三个难忘的高光时刻。

第一当然是上市。

在整个上市过程中，最难忘的就是 5% 那件事。

小米 IPO 前夕，2018 年 4 月 25 日，我在武汉大学办了一场发布会，宣布了一项董事会决议：小米硬件综合净利率永远不超过 5%，如有超出的部分，将超出部分全部返还给用户。

一个公司马上就要上市了，不好好路演 "画大饼"，反而卡自己的利润空间，是不是有毛病呢？

小米上市后，变成了一家公众公司，资本一定会逼着小米创造 "超额" 的利润。我自信能扛住这样的压力，但我特别担心：如果有一天我不做 CEO 了，小米管理层还能不能继续坚持做 “感动人心、价格厚道”的好产品呢？

想来想去，只有一个办法：那就是以法律文件的形式，把这一使命固化下来，永久限制硬件净利率。我把这个想法和团队一说，一起奋斗的兄弟们都特别支持。 但跟股东一提就炸锅了，有各种担心，尤其担心对股价有影响。有人说，“你们是不是疯了，还想不想上市”。有人说，“当初你们可不是这么说的，早知道如此，我就不投了”。还有人说，“来不及了，别折腾了”。

我们开了好多次紧急电话会，中间有几次都要聊不下去。我对他们说，“优秀的公司赚取利润，伟大的公司赢得人心！如果你们同意，你们拥有的将是一家注定伟大的公司！”

就这样，一锤定音，股东们同意了。

当我们公布了这项决议，我的朋友圈被 “5%”刷屏了。

我们收到了非常多的赞誉，也有不少嘲讽和质疑，但这些已经不重要了。

2. 北漂买房

第二件难忘的事情就是搬家，我们搬到自己的科技园。

去年 7 月，小米科技园正式开园，我们第一次拥有了自己的家，心情无比激动。在我们眼里，这个园区漂亮极了，美轮美奂，我们亲切地称之为 "清河三里屯"。

我专门发了一条微博。

内容是这样的：“北漂，奋斗九年多，终于买房了！8 栋楼，34 万平方米，52 亿造价”。

这条微博马上就火了，阅读量高达 3300 万。看来，每个北漂心里，都有一个买房的梦！

让我万万没想不到的是，房产中介居然比我还激动，也在到处转发，说这是 “最励志的北漂故事”。

3. 入选 500 强

接着我们入选了世界 500 强。

大家可以看一下，这是过去 10 年小米营收的变化，一条多么优美和昂扬向上的曲线。

就是因为这样的成绩单，我们入选世界 500 强，排名 468 名。

之前我也没觉得有啥，但真的入选了，还是有点小激动。

我在写全员信时，有同事建议咱们要不谦虚点，装着不在意。

我说，“这次咱们就别装了，我大学一毕业就开始创业，特别羡慕林斌他们有机会在 500 强上班，现在好不容易把自己公司搞成了世界 500 强，终于可以在 500 强上班了。我们一定得好好‘嘚瑟’一下。”

就在昨天，小米再次入选了世界 500 强。

这一切要感谢这个伟大的时代，还有所有持续奋斗的小米同学们。

过去，小米一直被拿来与老牌 500 强苹果、华为和三星来比较，的确有差距。

但小米还只是一个 10 岁的少年，如果用发展的眼光来看，你会发现小米还是有非常多出色的地方，比如：BCG 2020 年全球创新 50 强，5 家中国公司入选。华为、阿里巴巴、腾讯、京东和小米入选。

德温特 2020 年全球创新百强榜。仅仅 3 家中国公司入选，分别是华为、小米和腾讯。

BrandZ 2020 年全球品牌百强榜。这次有 17 家中国品牌入选，小米也在其中，排名 81 位。

这三个全球权威的榜单，充分说明了小米在创新和品牌方面取得的了不起的成绩。

当然，今天的小米，可能离各位的期望，还有一些距离，但未来成长的速度注定会超过大家的想象。

5.2 这十年，小米改变了什么？

小米的十年，就是移动互联网的十年。和这个伟大的时代同行，是我们最大的荣幸。

当我们回首过去十年时，让我们真正自豪的是什么？

首先，我们和所有同行一起，普及了智能手机，推动了移动互联网的发展。

滴滴的创始人程维曾经说：中国移动互联网的创业者可能都要感谢小米，因为小米有力推动了移动互联网的普及。美团、滴滴、字节跳动、快手等等，今天你耳熟能详的新一代互联网头部企业，都得益于移动互联网的发展。

第二，我们和志同道合的创业者一起，改变了不少行业，也成就了不少创业者。

2015 年初，小米生态链投资了昌敬。一个刚刚从大公司出来创业的小伙子。谁也没有想，只用了 5 年，石头科技就成为了扫地机器人行业的领导者，今年 2 月成功在科创板上市，市值高达 400亿。小米生态模式带动了 100 多个行业的变革，成就了一大批像昌敬这样的创业者。

除此之外，小米甚至还改变了一些人的人生。

Ellyana （艾莉娅娜）住在印度尼西亚的巴淡岛，她是三个孩子的妈妈。几年多前丈夫去世后，家里没有经济来源，生活陷入了困境。

三年前，小米在印尼设立了生产线。她在小米印尼工厂找到工作，生活发生了巨大变化。有了这份工作，她可以养活一家人，而且还学了很多知识，交了很多朋友，在村子里的地位也大大提升。

印尼小米产线上 90% 的员工都是女性，我们的事业帮助她们从此改变了自己的人生。

5.3 小米传

以上就是我为大家解答的第一个问题，“小米从哪里来”。

当然，这十年有太多精彩故事，一场演讲肯定说不完。

知名传记作家范海涛，撰写了首部官方授权的小米传记。她从前年年底开始，对小米团队做了大量的采访，先后采访了 100 多人，历时一年半时间。

这本书的书名，就叫《一往无前》。

感谢范海涛老师，也同样感谢中信出版社做的大量工作。演讲结束后，这本书就会马上在全网首发。要想了解小米更多故事，推荐大家买一本来看看，36 万字，内容非常翔实。

十岁的小米，正在一步一步长大。

今年的研发预算就高达 100 亿元。

正是因为永不止步的创新精神，高达 100 亿的研发投入，小米永远有更多更酷的产品诞生。

那么，小米人眼中的小米十年又是什么样的呢？

雷总表达了三个愿望：

“第一个愿望，是小米变成全球最知名的品牌之一。无论我们到哪个国家，大家都知道 Xiaomi 的发音怎么读。

第二个愿望是，不会再有人说雷总是劳模了，因为这个舞台属于小米的年轻人。

第三点是，又有一大群了不起的创业公司诞生了，甚至长大了。他们在他们成功的时候说他们受了小米创业故事的激励。我相信小米会走到我们梦想未曾抵达的高度。”

另外，今天我们还精心准备了几款 10 周年代表作献给大家。

06 新品发布

1 小米 10 至尊纪念版 ¥5299 起

诸多首发科技和革新特性融于一身，以镜面、透明、玻璃经典材料元素为载体，通过行业最顶级工艺呈现小米杰出的技术造诣。

2 Redmi K30 至尊纪念版 ¥1999 起

延续 Redmi K 系旗舰血统，天玑 1000 + 旗舰芯片，将 5G 连接和强大性能归于一芯；加上 120Hz 超高刷新率、立体声双扬声器，用硬核实力重塑旗舰标准。

3 小米透明电视小米电视大师系列 ¥49999

小米透明电视是全球首款量产透明 OLED 电视。将之前只存在于科幻电影中的产品实现量产，是小米对未来电视终极形态的探索之作。

4 九号卡丁车 Pro 兰博基尼汽车定制版 ¥9999

做米粉心中最酷的公司始终是小米的使命，九号卡丁车 Pro 兰博基尼汽车定制版是继小米将极客专属的平衡车平民化后，又一款献礼米粉的潮酷玩具。

5 还有以下几款新品

07 小米是谁？小米为什么而奋斗？

小米永不更改的三大铁律

今天的演讲，到这里已接近尾声。

今天，我们不仅仅是在发布产品，更是在发表小米面向下一个十年的宣言。

“小米从哪里来，又将往哪里去”，答案其实就在我刚刚发布的几款作品中。

1 小米 10 至尊版 大家可以数数有多少项黑科技，120 倍变焦，DxO 全球第一，120W 秒充，50W 无线秒充，等等。正是因为一系列黑科技加持，小米才有勇气和实力，角逐高端手机市场。

技术为本，在攀登技术的高峰路上永不止步。

这就是未来十年小米死磕硬核科技的态度。

米粉们关心的澎湃芯片，请大家放心，我们还在持续研发。

2 K30 至尊版 用一款 "无槽点、无遗憾" 的旗舰手机，重回 1999 元，致敬 "为发烧而生"，致敬我们和米粉共同的十年。

性价比为纲，性价比是我们和用户交朋友最大的诚意，性价比是我们核心战略。

无论是大众产品，还是高端产品，我们都会永远坚持性价比，让所有用户可以闭着眼睛买。

3 小米透明电视 是全球第一款量产的透明电视，把不可能变成可能，这个产品够酷吗？

坚持做最酷的产品，才是小米永恒的追求。做用户心中最酷的公司，这就是小米的愿景。

我们是一群工程师，做最酷的产品，才是我们对这个世界的爱，才是我们的本分。

这三个 "超大杯"，代表的是小米永不更改的三大铁律：“技术为本、性价比为纲、做最酷的产品”，我们将始终坚持这三大铁律。

面向未来的发展策略

今天我们讲了非常多过去十年的成绩，我们的确非常自豪。

但我们也非常清楚，今天我们面临非常复杂的国际环境，同时面对极其激烈的竞争环境。下一步，我们该怎么办？

要想固守今天的成绩，躺着过去的业绩上过日子，毫不疑问，守不住。

要想继续不管不顾、猛冲猛打、粗放成长，毫不疑问，这条路也走不通。这就是我们今天面临的复杂局面。

今天，我们的策略有三条：

1 重新创业

今天的局面，我们还是需要拿出重新创业的热情，豁出去干！

大胆启用创业型人才，大胆使用创业型的激励，大胆把握新的战略机遇 ......

具体细节我就不展开说了。

行胜于言，未来这段时间，我们做给大家看。

2 互联网 + 制造

我们信仰互联网，我们相信互联网的方法论，我们会坚持用互联网赋能制造业。

在继续和代工厂真诚合作的基础上，我们会深度参与制造业。我们已经自研大量高端装备，并已设计完成了全自动化的高端手机生产线。

小米产业基金已投资了超过 70 家半导体和智能制造的公司。

这就是小米未来要做的 "制造的制造"。

3 行稳致远

所有事情，我们都会用十年的长度来看。做长期有价值的事情，和时间做朋友。同时，战略上稳打稳扎，不要冒进。

我相信：

下一个十年，创新之火将会照亮每个疯狂的想法，小米将成为工程师向往的圣地。

下一个十年，智能生活将彻底影响我们每个人，小米将成为未来生活方式的引领者。

下一个十年，智能制造将进一步助力中国品牌的崛起，小米将成为中国制造业不可忽视的新兴力量。

下一个十年，小米将成为一条蜿蜒奔涌的长河，流过全球每个人的美好生活，奔向所有人向往的星辰大海。

在未来的征程里，相信自己，一往无前！

谢谢大家！

IT之家附雷军语录：