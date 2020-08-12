消息称苹果 iPad Air 4 会有妙控键盘配件，设计或有变

IT之家 8 月 12 日消息 iPad Air 4 的传闻越来越多，据推特爆料人 Komiya 透露，苹果可能也在为即将到来的平板电脑配备妙控键盘配件。目前，只有 11 英寸和 12.9 英寸的 2020 款 iPad Pro 型号支持苹果昂贵的妙控键盘。

Komiya 分享的一条推文谈到了 iPad Air 4 将配有妙控键盘，此前有报道称，iPad Air 4 可能会改用 USB-C，成为继 iPad Pro 系列之后，第二款采用新接口的 iPad 系列。

改用 USB-C 很有可能是为了确保浮动式妙控键盘与 iPad Air 4 兼容，另外如果苹果使用了跟 iPad Pro 相同的设计，同时保持相同的 USB-C 端口，只是改变内部硬件，这应该可以确保苹果在设计、工程上节省成本，并利用之前推出的零部件为新平板电脑服务。

目前不确定苹果会在 iPad Air 4 上使用什么芯片，如果幸运的话可能会是 A14 Bionic 处理器，但 A13 Bionic 似乎是更可能的选择。

IT之家了解到，Komiya 声称 iPad Air 4 将在 2021 年 3 月到来，还有很长时间，不过中间还有传闻中的低成本 iPad 8 会发布。