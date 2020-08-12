荣耀官宣首款游戏本：名为猎人系列，正式进军游戏本市场

8 月 12 日上午消息，荣耀官方宣布了首款猎人游戏本 LOGO，并发出口号 “不止是改变游戏体验，更是改写游戏规则”，这预示着荣耀正式进入游戏本领域，且首款游戏本也要即将登场。

本次的荣耀猎人游戏本有着不同于传统游戏本的设计风格，其 Logo 酷似猎手飞镖，锐利且有极高的辨识度，海报底部同时配有 “猎人即将登场”文字，其产品态度明确且强调了本次产品的调性。

此前，荣耀总裁赵总曾多次表示，荣耀未来将进入游戏本市场，计划在今年下半年推出旗下首款游戏本，当时引发了玩家的广泛讨论和期待。而官方今天在微博的正式官宣，也表明荣耀正式跨入游戏本领域，距离正式发售更近了一步，其意义不可谓不大。

上月底，荣耀赵总发微博与网友多次互动，暗示了首款游戏本不仅拥有超强的散热能力，还将搭载更多强劲特性，可谓是电竞级该有的它都有。同时，荣耀熊总也在内测后表示 “比想象中要薄不少”，二位老总的 “剧透”可谓占领了众多消费者的心智，再次拔高了产品调性，让更多消费者充满了期待。

近年来，游戏和电竞产业发展可谓飞快，游戏本变的愈加主流，越来越多的玩家看中更多的是游戏过程中的体验以及产品特性，而在当下游戏本市场中，传统 OEM 品牌的机型占据了绝大多数市场份额，各类产品趋于同质化，早已视觉疲劳的我们，更倾向荣耀游戏本的非凡体验，同时也更加期待荣耀猎人游戏本后续的 “亮相”。