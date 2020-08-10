荣耀 Magicbook SE 曝光：近期上架，或为旧版 Magicbook

IT之家8月10日消息 数码博主 @长安数码君 今日爆料称，荣耀近期将上架 Magicbook SE 型号的笔记本电脑，定位办公人群和中学生。

而据数码博主 @看山的叔叔 称，通过询问客服，得知 Magicbook 14 SE 将采用 AMD 四核 R5 3500U 处理器，而 Magicbook 16 SE 将采用 AMD R5 3550H 移动处理器，配备 16GB 内存。

今年 6 月 @看山的叔叔 称，或由于新款上市，Magicbook 14 R5 3500U 版和 Magicbook Pro R5 3550H 版将会在今年 8 月更名为 Magicbook 14 SE 和 Magicbook 16 SE。

IT之家了解到，Magicbook 2019 版本采用了 AMD Ryzen 5 3500U/R7 3700U 处理器；MagicBook Pro 采用了 AMD R5 3550H 处理器，采用 16.1 英寸 4.9mm 微边框屏幕。

目前 Magicbook 14 2020 版本采用了 AMD 锐龙 R5 4500U/R7 4700U 处理器；MagicBook Pro 2020 锐龙版采用了 AMD 锐龙 4000H 系列标压处理器。

此外，荣耀猎人游戏本或将于近期发布上市，届时将有更多荣耀产品亮相。