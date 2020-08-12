京东全资控股五星电器，成立新公司 “京东五星电器集团”

8 月 12 日消息，京东宣布全资控股五星电器，成立新公司拟定名为京东五星电器集团有限公司。

据了解，新的京东五星电器将继续保持独立经营，原五星电器总裁潘一清担任京东五星电器总裁，京东集团副总裁马骥出任京东五星电器首席财务官。五星电器原有直营门店将逐步改造升级为京东五星电器双品牌门店，通过全渠道数字化改革，承担起京东在线下的科技展示中心、顾客体验中心和会员服务中心功能。

京东集团高级副总裁、京东零售集团 3C 家电零售事业群总裁闫小兵在表示，“五星电器门店与目前已有的 1.5 万家京东家电专卖店一起，将在线下再造一个京东家电”。

公开信息显示，2019 年 4 月 17 日，京东战略投资五星电器，购买 46% 的股权；2020 年 6 月 30 日，京东全资控股五星电器。

闫小兵表示，“五星电器是‘线下再造一个京东家电’的主力军，他们的团队肩负的任务是拓展京东的线下阵地，完善京东线上线下的生态，探索最先进的全渠道模式。”

据了解，五星电器目前有各类门店超过 1000 家。“京东五星电器门店模式已经开始向线上线下融合的全渠道模式转变”，潘一清表示，京东五星电器所有门店都初步实现了线上线下产品融合、经营融合。核心员工具备实体场、虚拟场双场运营能力，数字引流销售占比已经达到五星整体销售的 40%。

另外，根据京东五星电器 “一城一店”的发展规划，未来五年内将在直辖市和一线城市开设 20 家京东电器超级体验店，每店营业面积 5-10 万平方米；在地级市打造 300 家单店面积 1-2 万平方米的京东电器城市旗舰店。

首家京东电器超级体验店 2019 年 11 月 11 日已经在重庆成功落地，首家京东电器城市旗舰店也于今年 6 月 18 日在安徽马鞍山市成功开业。今年下半年将在苏州、南京、焦作、蚌埠、德阳等城市再开 8 家京东电器城市旗舰店。

与此同时，京东五星电器还在今年 6 月与步步高商业达成了代运营合作，接管步步高在湖南、广西两省的家电零售业务，进一步进行线下扩张。