警方提醒：“京东白条” App 致多人受骗，京东官方未单独发布白条应用

IT之家 8 月 10 日消息 什么？手机里的 App 也有可能是假的？近日，深圳宝安警方发布消息称，今年 5-7 月短短三个月内，宝安就已发生 42 起 “京东白条”App 诈骗案件，涉案金额近 60 万元。

2020年7月21日16时许，家住宝安某小区的李女士报警称，7月18日中午11时许，她收到一则贷款短信称，如有贷款需求可通过链接下载“京东白条”App。

李女士认为是京东大品牌应用，便按指南下载App并填写自己的个人信息资料，申请贷款1万元。但后续意外发现账户已被冻结，上面提示银行卡号输入错误。

对方QQ客服称，李女士需要通过银行转账5000元就能立马解冻账户，解冻后费用将全数退还。李女士先转了5000元，结果对方又称解冻费不够，还需缴纳15000元。这时，李女士终于意识到有些不对劲了，在李女士质问下，对方开始爱理不理，最后直接玩起消失。无奈下，李女士只好前往深圳市公安局宝安分局塘头派出所报警。

据IT之家了解，实际上，京东官方从未单独发布过京东白条App，京东白条服务存在于京东、京东金融两款App中。

针对假冒App骗局，警方为大家支了几招：

遇陌生App下载邀请

可先在网页上搜索同名App，通过浏览用户的评论，来辨别是否为正规应用；

如真有下载需求

在手机的应用商城里进行搜索验证，勿直接点击短信链接进行下载！如果搜索发现并不存在此App，那么更要提高警惕了。

倘若你的手机里已经有了某些从不明渠道下载的App，可以试试这2招：

察“颜”观色

假App软件图标粗糙无质感，网页内容相对简易，多以文字呈现。

“专业”检验

通过手机的应用商城，输入App名称，当图标一旁出现有“打开”或者“更新”的字眼时，即可证明这个App安全系数较高。