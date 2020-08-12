统信 UOS 桌面操作系统 V20 专业版（1021）发布：品牌 LOGO 升级，海量修复内容

IT之家 8 月 12 日消息 今日，统信官方宣布，统信桌面操作系统 V20 专业版（1021）发布。

IT之家了解到，与上一版本相比，此版本实现功能更新 4 项，修复缺陷 200 余项。在此版本，统信操作系统的品牌 logo、英文名称、系统简称全面升级，且在内核、系统、DDE 桌面环境、控制中心等修复了大量已知的各种问题。

本次发布的版本还针对联想长风、华为、曙光、三诺、宝龙达、山西百信、创智成、清华同方、宝德等整机厂商做了大量的适配，大幅度提升了系统稳定性和兼容适配性。

品牌 LOGO 全面升级

品牌 LOGO 升级为 “统信 UOS"

英文名称正式更新为 “UnionTech OS”

系统版本信息全面统一规范，最终用户许可协议、用户体验计划许可协议、统信软件隐私政策同步升级，保障用户数据安全。

开机画面

系统信息

应用商店

云端应用、应用更新、我的应用页面应用列表增加标题栏，视觉效果更优化。

应用商店

文件管理器

优化桌面图标排序，默认 “计算机”、“回收站”、“主目录”排在最前面，增加屏保功能控制开关，优化对显卡性能较弱的设备的适配。

授权管理

在激活服务器设置中增加了 KMS 激活入口

激活服务器设置

主要修复的缺陷

内核

修复 ARM 平台部分机型重启系统偶尔出现系统卡住的问题

修复 ARM 平台特定机型电口驱动自检失败的问题

修复 ARM 平台特定机型电口状态不对的问题

修复 ARM 平台特定机型无法获取 bios 时间的问题

修复龙芯集显机型 SATA HDD 无法手动分区安装系统问题

修复 X86_64 平台特定机型反复切换扩展模式与复制模式，HDMI 显示器花屏问题

修复 X86_64 平台特定机型切换扩展与复制模式，截屏时花屏问题

修复龙芯平台特定机型进行 memtester 内存压力测试时一定概率出现挂机问题

修复龙芯平台特定机型系统无法识别 SD 卡问题

修复 ARM 平台特定机型系统无法进入 grub 界面问题

修复 ARM 平台特定机型拔掉电源后电源图标状态未及时更新问题

修复龙芯平台特定机型运行 UnixBench 2D 测试 一定时间后设备可能出现死机问题

修复龙芯平台特定机型启动时 grub 界面到开机画面间出现 30S 左右的黑屏问题

修复龙芯平台特定机型 S3/S4 状态后唤醒有一定概率出现黑屏或白屏问题

修复 ARM 平台特定机型 S4 稳定性测试有一定概率循环报 evged 驱动错误问题

优化系统开机启动时间

修复龙芯平台特定机型在休眠状态出现较低概率无法唤醒或唤醒后屏幕显示异常问题

修复龙芯平台特定机型在播放视频、音乐或使用浏览器时有一定概率系统卡死问题

修复 ARM 平台特定机型使用 EAP 认证无法连接网络问题

修复 ARM 平台特定机型特定显卡开启屏幕保护后进入屏幕保护状态一定时间内出现死机问题

修复 ARM 平台特定机型后置音频接口录音异常，无法输入的问题

系统

修复 smplayer 设置 vdpua 硬解码时无法正常播放问题

修复屏幕键盘设置页面显示异常问题

修复 ARM 平台部分机型通过 HDMI 连接显示器后插拔 HDMI 线出现低概率的显示器显示异常问题

修复 ARM 平台特定机型在 AC 上电开机后，进入 grub 界面出现报错信息提示问题

修复 ARM 平台特定机型使用分区编辑器查看硬盘信息，nvme m.2 型号和 serial 信息获取不到问题

优化 ARM 平台压缩与解压缩性能

修复龙芯平台特定机型进行长时间 stressapp 内存压力测试时有极低概率出现桌面重启的问题

修复 ARM 平台特定机型在 AC/DC 模式下连接 HDMI 显示器，切换多屏显示模式时显示屏一定概率出现闪频、闪线、黑屏、死机问题

修复 ARM 平台特定机型在 AC/DC 模式下连接 HDMI 显示器，更改分辨率时一定概率出现花屏问题

DDE 桌面环境

修复电池衰减后充满电的情况下电量显示问题

修复龙芯平台特定机型插入网络无法自动连接的问题

修复 ARM 平台特定机型进行长期压力测试后，messages 中出现 bamfdaemon 相关异常日志的问题

修复 ARM 平台特定机型实际内存显示有误的问题

修复 ARM 平台特定机型 LTP 压测结束后任务栏消失问题

修复 ARM 平台特定机型频繁切换录入指纹的用户后，输入正确密码无法登录问题

修复添加指纹时，密码提示框文字提示缺少问题

修复录入指纹时，长时间停留在指纹模块上，会出现错误提示的问题

修复桌面右下角音量被过长的应用名覆盖问题

修复指纹录入界面中英文显示异常问题

修复指纹名称无法修改问题

修复拷贝大文件过程中通过回车强制待机无反应问题

修复龙芯平台特定机型安装指纹环境后锁屏界面显示异常问题

修复兆芯平台特定机型在开启音量增强，调节任务栏中音量输出为 150% 与扬声器输出音量不一致问题

修复使用 NV 显卡的设备同时接 2 个 HDMI 显示器，设置单屏显示时两个屏幕会同时显示的问题

修复兆芯平台特定机型在开机 / 重启 / 待机在登录界面使用软键盘时会出现首次软键盘 UI 界面显示异常问题

修复龙芯平台特定机型任务栏各插件排序异常问题

修复多屏模式下 OSD 不跟随鼠标显示问题

修复任务栏图标已满的情况下将任务栏位置设置为左侧或右侧，移动鼠标时出现任务栏图标抖动问题

修复系统分辨率设置为 1024*768 后重启系统，启动器分类排序模式应用图标显示异常问题

修复文档查看器在启动器内的分类有误问题

修复点击网络图标，未进行自动网络扫描问题

修复外接高分屏且设置为自定义拆分模式下修改分辨率后一定概率出现任务栏大小未适配的问题

修复开启 / 关闭 NumLock 时 OSD 提示错误问题

控制中心

修复控制中心 - 辅助功能界面提示信息有误问题

修复龙芯特定机型连接 HDMI 显示器，复制模式下拔掉 HDMI 显示器出现黑屏问题

修复龙芯平台特定机型多屏模式下更改分辨率后，刷新率不能实时变化的问题

修复龙芯特定机型多屏模式下切换到扩展或复制模式时，任务栏显示偏移问题

修复龙芯集显平台下特效模式相关的快捷键无效问题

修复龙芯特定机型 HDMI 显示器无法调节亮度的问题

修复龙芯特定机型 Fn 快捷键调节问题

修复控制中心 - 修改密码页面 enter 键无法实现选中效果的问题

修复龙芯特定机型特定显示器下无法调节亮度问题

修复同时连接蓝牙音响和蓝牙耳机时，声音 - 高级设置中的输出选项错误问题

修复添加多个键盘布局后，锁屏界面未出现下拉框供选择键盘布局

修复快捷键设置 - 辅助功能快捷键排序异常问题

修复有线网络和无线网络同时连接时，网络详情显示异常问题

修复个性化页面窗口拉伸时，主题和活动色的间距显示异常问题

修复特定机型通过指纹模块登录系统后，仍出现密码登陆框问题

修复通过搜索方式添加键盘布局时特定鼠标时间导致的低概率控制中心闪退问题

修复连接手机蓝牙成功后，关闭蓝牙开关，一定概率出现蓝牙崩溃界面调整问题

修复控制中心创建用户时重复密码输入框错误提示位置异常问题

修复创建指纹未控制最大数量问题

修复键盘和语言 - 通用页面，选中输入字符视觉效果异常问题

修复连接双屏时快捷键切换多屏模式，当前模式在 OSD 上未选中问题

修复 ARM 平台特定机型指纹认证窗口指纹认证多次失败后，未自动更新为密码认证问题

修复账户下有多种指纹的情况下无法选择性删除部分指纹问题

修复 ARM 平台特定机型在长时间 LTP 测试后有较低概率出现桌面图标消失问题

修复 ARM 平台特定机型向 U 盘拷贝大文件时点击中止按钮有一定概率中止失效，影响使用 U 盘问题

剪贴板

修复快速连续多次使用快捷方式 ctrl+c 粘贴文本文档或图片 , 调出剪贴板后部分内容没有预览效果问题

修复反复使用 TAB 快捷键选中效果异常问题

文件管理器

修复龙芯特定机型插入 u 盘弹出文件管理窗口显示异常问题

修复通过分区编辑器新建分区后，文件管理器计算机页面右侧磁盘区未出现新建分区

修复兆芯特定机型插入外置 USB 光驱及 u 盘无法自动挂载问题

修复兆芯特定机型无法识别空白光盘，有内容的光盘低概率出现不识别的问题

修复 ARM 特定机型主机插入 USB 光驱，光驱容量显示错误问题

修复 X86_64 平台特定机型刻录光盘期间未有效控制不能弹出问题

修复 ARM 平台特定机型计算机属性里内存大小显示有误问题

修复龙芯特定机型下插入多个 U 盘，点击卸载全部未能生效问题

修复 ARM 平台特定机型在长时间稳定性测试后使用截图功能 messages 中打印错误信息问题

修复 ARM 平台特定机型在大量文件拷贝时，文件管理器有一定概率会崩溃问题

修复 ARM 平台特定机型通过光盘刻录视频时有一定概率出现卡死问题

修复 ARM 平台特定机型在回收站进行清理时系统提示的清理文件数量与实际清理数量不同问题

修复 ARM 平台特定机型光驱容量显示错误问题

修复 ARM 平台特定机型在向 exFAT、NTFS 格式 U 盘拷贝文件时拔出 U 盘，系统无异常提示问题

修复 ARM 平台特定机型回收站文件过多时，多次右击鼠标操作，文件管理器欧一定概率出现闪退问题

修复 ARM 平台特定机型在回收站删除文件时，弹出两次提示窗问题

窗口管理器

修复 ARM 平台特定机型本机的系统任务栏与云客户端接入的虚拟机的任务栏显示位置异常问题

修复打开多个应用窗口后，在任务栏预览中无法关闭窗口问题

修复预览模式下，删除工作区，壁纸不能同步问题

修复新增的工作区背景壁纸与桌面壁纸不一致问题

修复龙芯平台特定机型连接 HDMI 显示器，设置为扩展模式，按 Ctrl+Alt+A 截屏后 VGA 显示器花屏问题

修复 ARM 平台特定机型偶尔出现设置屏保设置不成功

修复 ARM 平台特定机型在文本文档输入界面切换大小写或小键盘锁定导致 alt + F4/alt+F7 等快捷键失效问题

修复龙芯平台特定机型通过快捷键切换多窗口时，缩略图显示异常问题

音乐

修复专辑页面四宫格视图下点击播放音乐出现崩溃的问题

修复 ARM 平台特定机型 S3 压测情况下极低概率出现音乐进程丢失问题

修复 ARM 平台特定机型音频长时间播放会较低概率出现播放中断问题

图片查看器

修复 ARM 平台特定机型查看图片时偶尔出现占用单核 CPU 资源 100% 问题

修复查看图片时在外部删除此图片，按键盘 up 键后，出现显示错误问题

修复多次查看图片时，图片窗口位置不一致的问题

修复在缩放比为 1.25 的情况下，相册打开照片显示位置异常问题

影院

修复视频播放期间双击视频画面最大化后还原，然后点击最小化，视频未暂停播放问题

修复影院播放器在非最佳分辨率下播放视频偶尔出现卡顿问题

修复播放光盘中的视频文件弹出光盘提示未翻译问题

修复 ARM 平台特定机型在播放视频过程中进入 S4 模式然后唤醒出现短暂卡顿的问题

修复 ARM 平台特定机型在播放视频后进入 S1，然后唤醒视频卡在某个画面的问题

修复 ARM 平台特定机型 S4 休眠长稳测试过程中出现影院播放器闪退问题

修复 ARM 平台特定机型视频播放时，有较低概率出现画面撕裂现象问题

修复 ARM 平台特定机型在应用商店安装 mpv 播放器后启动器内出现两个应用图标问题

修复 ARM 平台特定机型在双屏扩展模式下播放 4k 视频时，移动播放器显示异常，出现闪屏或虚影问题

修复 ARM 平台特定机型打开影院播放器时有极低概率闪现 2 个播放器窗口问题

修复 ARM 平台特定机型特定显卡长时间播放高清视频时，一定概率出现卡顿明显问题

修复龙芯平台特定机型长时间播放视频，一定概率出现卡死情况问题

应用商店

修复 ARM 平台特定机型系统激活后商店应用状态未及时更新问题

修复 ARM 平台特定机型在应用商店下载 QQ 应用后，点击打开按钮无效问题

归档管理器

修复卸载系统自带 7zip，会卸载 DDE 问题

修复字体调整为最大，卸载查看相关软件界面字体显示重叠问题

修复解压压缩包中的压缩包显示解压路径不对问题

修复打开多个归档管理器窗口显示重叠问题

修复文件名中部分汉字压缩后出现乱码问题

修复文件夹在列表中类型显示错误问题

修复批量解压时加密包密码错误导致后续包不能解压问题

修复选中多个 7z 分卷包右键菜单选择解压选项功能异常问题

修复追加压缩一个文件夹时，列表中文件夹大小显示异常问题

修复追加压缩时右上角菜单栏 “打开文件”选项置灰无法选择问题

修复正在压缩或解压时关闭窗口出现多余提示框问题

修复正在压缩或解压时点击菜单栏 “退出”无提示问题

修复 zip、tar 格式不能追加删除文件夹问题

修复英文环境，同名压缩包提示语超出框宽度问题

修复英文环境，右键菜单选项显示异常问题

修复解压加密文件时不需要输入密码直接解压出空文件问题

修复解压多个格式不同文件名相同的压缩文件时，未提示重名直接覆盖文件问题

日历

修复屏幕缩放设置为 1.25，日、周视图显示异常问题

修复应用窗口已打开，在终端中输入该包名，极低概率会再打开一个应用窗口问题

修复通过鼠标拖拽新建日程时未做限制问题

软件包安装器修复关闭窗口特效后，将安装器窗口最小化后，双击 deb 无法再次打开软件包安装器问题

修复网络断开时，依赖包安装失败未提示具体失败原因问题

文档查看器

修复搜索完成后底部按钮已置灰，鼠标悬浮效果有误问题

修复查看 PDF 文档时，调整百分比为 25% 或 10%，快速滑动鼠标滚轮，部分页面加载延迟，页面暂时显示空白问题

修复打印设置中的调节边距功能无效问题

修复高分屏中，缩放比调整至 1.5 及以上，缩略图显示过小，幻灯片播放截断问题

修复多个窗口退出时，点击不保存，弹出多余的对话框问题

修复非特效模式下，最小化应用，双击文档，应用窗口未弹出问题

修复 DJVU 文档不改变名称，另存替换后格式异常问题

修复无法打开加密的 PDF 文档问题

截图录屏

修复以特定帧数录制 Mp4 与 MKV 格式的视频时，视频不完整尾部有缺失的问题

修复锁屏界面未禁用截图录屏快捷键问题

日志收集工具修复未获取到关机事件记录问题

设备管理器

修复 ARM 平台特定机型设备管理器中处理器制造商信息不明问题

修复 ARM 平台特定机型设备管理器中显示适配器信息与实际不一致问题

修复 ARM 平台特定机型设备管理器中音频适配器信息与实际不一致问题

修复 ARM 平台特定机型设备管理器未能检测到显存大小问题

修复 ARM 平台特定机型设备管理器内存检测大小与实际不一致问题

修复 ARM 平台特定机型设备管理器 CPU 厂商显示有误问题

修复 ARM 平台特定机型设备管理器无法识别 USB 声卡问题

输入法

修复 x86_64 平台特定机型图形化界面切换输入法无效问题

安装器