腾讯高管解读财报：手游业务玩家数量出现结构性增长

北京时间 8 月 12 日晚间消息，腾讯发布 2020 年第二季度业绩报告，数据显示，腾讯第二季度营收 1149 亿元，市场预估 1124.39 亿元，去年同期 888.21 亿元。腾讯第二季度净利润 331.1 亿元人民币，市场预估 272.9 亿元人民币。

财报发布后，腾讯董事长兼 CEO 马化腾、总裁刘炽平、首席战略官詹姆斯 · 米歇尔（James Michelle）及 CFO 罗硕瀚等公司高管召开了财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

大和资本分析师 John Choi：第一个问题关于公司的手游业务，本季度手游的玩家使用时间环比出现了下降，但是营收的增长依然不错，可否介绍一下其中的原因？比如平均每用户贡献营收，付费率是否因为公司的一些推广活动而出现了增长？此外，最近也有关于《地下城与勇士》手游延迟推出的新闻，可否请管理层预测一下公司下半年手游业务的增长情况？另外，公司在线游戏中海外业务的贡献占比有多少？

詹姆斯 · 米歇尔：先回答你最后的那个问题，游戏营收中海外业务的贡献占比和去年四季度类似。公司在国外发布了几款非常成功的新游戏产品，但是由于公司的营收递延期比较长，这些产品所贡献的营收会在未来几个季度中逐步体现在财务报表之中。

关于二季度手游业务增长的问题，相比一季度而言，玩家使用时间随着国内的复工而出现了一些下降也是正常的，我们观察到的比较积极的一点是玩家使用时间同比还是出现了增长，说明玩家的数量出现了结构性的增长，我们所观察到的数据也说明了这一点，玩家时间的增长以及海外游戏业务投入的增长都是非常有益的。

我们不能低估疫情的破坏性对于游戏产业造成的巨大影响，但是这个行业仍然在继续创新，发展，增长，这对于我们能够在疫情结束之后继续保持增长有利。

比如我们现在所推出的虚拟装备的质量，相比 10 年前，5 年前，甚至两年前都是有巨大进步的，过去我们的手枪装备选择可能只提供蓝色或者红色的选项，而现在，比如《和平精英》这款游戏的玩家甚至已经可以选择将自己的车定制成特斯拉的某一款车型，这个游戏选项非常受欢迎，而从定制手枪类虚拟装备到定制汽车，你可以看到定价上的商机。

另外一个例子是对于虚拟枪械本身的定制，比如通过射击类游戏《瓦洛兰特》最新推出的 Elderflame 系列皮肤，玩家可以把枪变成一条龙，子弹和火焰从龙的口中喷射出来，效果非常炫酷，而 5 年或者 10 年前，这种定制特斯拉和龙形枪的技术根本不存在，当然，这些高科技的定制产品价格也更高，玩家可以根据自己的情况选择是否购买，但是一旦拥有这些装备，玩家感受肯定更好，其他玩家的回头率也会更高，提高玩家在游戏中的留存率。

最后关于你提到的《地下城与勇士》手游延迟推出，以及对于公司下半年业绩影响的问题，我想提醒大家注意的是，公司的业务增长取决于多款游戏的表现，比如《和平精英》对于公司上半年手游业务的增长有非常大的贡献，另外，《王者荣耀》的增长也非常强劲，新发布的《荒野乱斗》手游也有不错表现等等。

下半年公司将继续在现有游戏中推出更多附加值高的虚拟装备，希望得到玩家的积极回应，也会继续推出新的游戏产品。当然我们也希望尽快上市《地下城与勇士》手游，但是希望大家理解我们的业务靠多款游戏驱动。