腾讯微信及 WeChat 月活跃帐户 12.06 亿同比增长 6.5%，QQ 6.47 亿同比下降 8.4%

IT之家8月12日消息 腾讯发布 2020 年第二季度业绩报告，数据显示，腾讯第二季度营收 1149 亿元，市场预估 1124.39 亿元，去年同期 888.21 亿元。腾讯第二季度净利润 331.1 亿元人民币，市场预估 272.9 亿元人民币。

IT之家获悉，财报显示，微信及 WeChat 合并月活跃账户数达 12.06 亿，同比增长 6.5%，环比增长 0.3%。。QQ 的智能终端月活跃账户数 6.47 亿，去年 7.07 亿，同比下降 8.4%。

QQ 智能终端月活跃账户数为 6.47 亿，较去年同期的 7.06 亿下降 8.4%。第一季度 QQ 智能终端月活跃账户数为 6.93 亿，环比下跌 6.6%。

腾讯第二季度收费增值服务注册账户数为 2.034 亿，同比增长 20.4%，环比增长 3%。

在微信方面，腾讯发布了版本更新，以增强其在通信、内容及服务方面的功能。在通信层面，最新的“拍一拍”功能激发了许多创意互动，而在微信家校群内新增的直播功能也使通过微信进行在线教育更加便利。月活跃账户数及日均消息数均取得同比增长。在内容方面，腾讯升级了公众号的视频内容发布功能，通过强化推荐算法，并推出内容聚合工具以提高用户发现内容的效率。这些举措使公众号的内容消费重焕活力，推动浏览量同比增长。在服务方面，腾讯助力传统零售商进行数字化转型，通过小程序协助其恢复营业。随着经济活动复苏，通过小程序产生的交易额环比有所回升。腾讯推出了一项免费且简单易用的小程序功能“小商店”，助力长尾商家建立及运营线上店铺，为商户提供订单管理、售后服务及直播等多种能力。

QQ方面，腾讯增添了功能让用户在未能与朋友及家人相聚之际，可以在线上有更好的互动。用户可以发起线上派对，在视频聊天中与朋友一起玩人工智能的社交游戏。为了进一步吸引正在增长的二次元文化（“ACGN”，即动画、漫画、游戏及小说）粉丝群，腾讯推出了可在QQ聊天使用的定制化漫画表情包，并丰富了二次元相关小程序的内容，深受年轻用户的欢迎。