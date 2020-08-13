Huawei Pay 首家支持天府通，还有 1 万张 9.98 元开卡券可领取！

如今的智能手机 NFC 功能几乎已经成为标配，以交通出行为例，手机 NFC 交通卡的出现改变了传统实体卡为主的支付体验，出门无需携带交通卡或现金，将手机贴近地铁、公交闸机，就能轻松进站，安全便捷，享受 “极速”进站体验。

在手机 NFC 交通卡推广过程中，华为一直都走在前列。近日，Huawei Pay 正式上线了天府通，使用华为 / 荣耀手机的成都市民，可以抢先体验刷手机乘车的便利。

作为首家支持天府通的手机 Pay，华为也联合天府通公司送上了一波开卡福利：

8月13日，天府通App将分时段发放9.98元优惠券，共计1万份，先到先得。

即日起至 8 月 31 日，在华为钱包 App 和天府通 App 享 19.98 元优惠开卡。

有了华为手机天府通，在成都出行可以享受如下便利：

一碰乘车：手机就是交通卡，无需解锁屏幕、无需打开 App，碰一碰就乘车；

无需联网：无网也能刷，早晚高峰不怕人多没信号；

换乘无忧：公交、地铁一卡通刷；

使用便捷：手机随时查余额、充值免排队、换机不换卡；

本地优惠：成都市内公交 / 地铁享 9 折，地铁当月满 200 元后享乘车 6 折优惠，消费超过 400 元恢复 9 折优惠，刷一笔省一笔。

开通手机天府通也很简单，只需四步：

1、打开华为 / 荣耀手机内置的钱包 App；

2、在首页点击 “交通卡”；

3、在开卡列表中选择 “天府通”；

4、点击确认开通，按照提示完成操作，大功告成！

支持设备包括：

华为：P40 系列、P30 系列、P20 系列、P10 系列、Mate 30 系列、Mate 20 系列、Mate 10 系列、Mate 9 系列、Mate Xs、Mate X、Mate RS、nova 7、nova 7 Pro、nova 6、nova 6 (5G 版)、nova 5 Pro、nova 2s

荣耀：荣耀 V30、荣耀 V30 PRO、荣耀 V20、荣耀 V10、荣耀 V9、荣耀 V8 全网通、荣耀 30、荣耀 30PRO、荣耀 30PRO+、荣耀 20、荣耀 20PRO、荣耀 10 / 荣耀 9 / 荣耀 8（不含青春版）、荣耀 Note 10、荣耀 Magic 2、荣耀 Play 4 Pro、荣耀 X10 MAX

近两年来，越来越多的城市开始支持手机 NFC 交通卡。据了解，Huawei Pay 目前已支持 49 张交通卡，支持全国 300 多个城市。Huawei Pay 天府通上线，也为成都市民提供了更为便利的乘车支付方式，通过带来更便利的体验，也促进了公交地铁环保出行。