中通快递二季度业务量完成 46 亿件，市场份额破 21.5%

中通快递（NYSE：ZTO）今天发布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度未经审计财报。报告显示，中通快递第二季度营收为人民币 64.024 亿元（约合 9.062 亿美元），比去年同期的人民币 54.236 亿元增长 18.0%；净利润为人民币 14.536 亿元（约合 2.057 亿美元），比去年同期的净利润人民币 13.651 亿元增长 6.5%。

调查显示，华尔街 6 位分析师此前平均预期，中通快递第二季度每股美国存托股票（ADS）摊薄收益将达 0.27 美元。财报显示，不按照美国通用会计准则，中通快递第二季度归属于普通股股东的调整后每股美国存托凭证基本和摊薄收益均为人民币 1.85 元（约合 0.26 美元），不及分析师预期。

另外，华尔街 6 位分析师此前平均预期，中通快递第二季度营收将达 9.062 亿美元。财报显示，中通快递第二季度营收为人民币 64.024 亿元（约合 9.062 亿美元），符合分析师预期。

财务要点：

中通快递第二季度营收为人民币 64.024 亿元（约合 9.062 亿美元），比去年同期的人民币 54.236 亿元增长 18.0%；

中通快递第二季度毛利润为人民币 17.692 亿元（约合 2.504 亿美元），与去年同期的人民币 17.686 亿元相比基本持平；

中通快递第二季度净利润为人民币 14.536 亿元（约合 2.057 亿美元），比去年同期的净利润人民币 13.651 亿元增长 6.5%；

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和被视为处置股权法投资的所得收入），中通快递第二季度调整后 EBITDA（定义为不计入折价、摊销、利息支出和所得税支出的净利润）为人民币 21.870 亿元（约合 3.096 亿美元），比去年同期的人民币 19.628 亿元增长 11.4%；

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和被视为处置股权法投资的所得收入），中通快递第二季度调整后净利润为人民币 14.536 亿元（约合 2.057 亿美元），比去年同期的人民币 13.759 亿元增长 5.6%；

中通快递第二季度归属于普通股股东的每股美国存托凭证基本和摊薄收益均为人民币 1.85 元（约合 0.26 美元），与去年同期的人民币 1.73 元相比增长 6.9%；

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和被视为处置股权法投资的所得收入），中通快递第二季度归属于普通股股东的调整后每股美国存托凭证基本和摊薄收益均为人民币 1.85 元（约合 0.26 美元），与去年同期的人民币 1.74 元相比增长 6.3%；

中通快递第二季度运营活动所提供的净现金为人民币 12.523 亿元（约合 1.772 亿美元），相比之下去年同期为人民币 19.928 亿元。

运营要点：

中通快递第二季度包裹投递量为 45.95 亿，比去年同期的 31.07 亿增长 47.9%；

截至 2020 年 6 月 30 日，中通快递的接货 / 送货点总数约为 3 万个；

截至 2020 年 6 月 30 日，中通快递的直接网络合作伙伴总数超过 5000 家；

截至 2020 年 6 月 30 日，中通快递的长途车辆数量超过了 9900 辆，其中包括约 9050 辆自有车辆，高于截至 2020 年 3 月 31 日的 6800 辆；以及由桐庐通泽物流有限公司拥有和运营的超过 850 辆车辆。桐庐通泽物流有限公司是一家交通运输服务运营商，与中通快递独家合作；

在中通快递的自有车辆中，截至 2020 年 6 月 30 日有超过 7100 辆的卡车是 15 到 17 米长的高运力车型，相比之下截至 2020 年 3 月 31 日为超过 5000 辆；

截至 2020 年 6 月 30 日，中通快递的分类拣选中心之间的长途运输路线超过了 3400 条，相比之下截至 2020 年 3 月 31 日为超过 2900 条；

截至 2020 年 6 月 30 日，中通快递的分类拣选中心数量为 90 个，其中 81 个是由公司自行运营的，其他 9 个是由公司的网络合作伙伴运营的。

财务分析：

营收：

中通快递第二季度营收为人民币 64.024 亿元（约合 9.062 亿美元），比去年同期的人民币 54.236 亿元增长 18.0%。中通快递第二季度来自于核心快递服务的营收同比增长 17.0%，主要由于包裹投递量增长 47.9%，但被每包裹单位价格下降 20.9% 所部分抵消。中通快递第二季度来自于货运代理服务的营收同比增长 33.4%。中通快递的其他营收主要与融资服务和广告服务相关。

营收成本：

中通快递第二季度总营收成本为人民币 46.333 亿元（约合 6.558 亿美元） ，比去年同期的人民币 36.551 亿元增长 26.8%。

中通快递第二季度长途运输成本为人民币 19.966 亿元（约合 2.826 亿美元），比去年同期的人民币 16.959 亿元增长 17.7%。中通快递第二季度每包裹的长途运输成本同比下降 20.4%，至人民币 0.43 元。

中通快递第二季度分类拣选中心的运营成本为人民币 12.543 亿元（约合 1.775 亿美元），比去年同期的人民币 9.539 亿元增长 31.5%。截至 2020 年 6 月 30 日，已有 282 套自动化分类拣选设备投入使用，相比之下截至 2019 年 6 月 30 日为 155 套。中通快递第二季度每包裹的分类拣选中心运营成本同比下降 11.1%，至人民币 0.27 元。

中通快递第二季度配件成本为人民币 1.125 亿元（约合 1590 万美元），比去年同期的人民币 1.564 亿元下降 28.1%。

中通快递第二季度其他成本为人民币 8.533 亿元（约合 1.208 亿美元），与去年同期相比增加了人民币 3.496 亿元（约合 4950 万美元），主要由于：（1）与服务于企业客户相关的调度成本增加人民币 2.555 亿元（约合 3620 万美元），相关投递量增长 80.4%；（2）技术相关支出增加人民币 7510 万元（约合 1060 万美元）。

毛利润：

中通快递第二季度毛利润为人民币 17.692 亿元（约合 2.504 亿美元），与去年同期的人民币 17.686 亿元相比基本持平。中通快递第二季度毛利率下降至 27.6%，相比之下去年同期为 32.6%。

运营支出：

中通快递第二季度总运营支出为人民币 1.226 亿元（约合 1730 万美元），相比之下去年同期为人民币 2.758 亿元。

中通快递第二季度销售、总务和管理支出为人民币 3.124 亿元（约合 4420 万美元），相比之下去年同期为人民币 3.054 亿元，同比增 2.3%。中通快递第二季度销售、总务和管理支出在总运营支出中所占比例为 4.9%，低于去年同期的 5.6%。

中通快递第二季度其他运营净收入为人民币 1.899 亿元（约合 2690 万美元），相比之下去年同期为人民币 2950 万元。

运营利润：

中通快递第二季度运营利润为人民币 16.466 亿元（约合 2.331 亿美元），比去年同期的人民币 14.927 亿元增长 10.3%。中通快递第二季度运营利润率为 25.7%，相比之下去年同期为 27.5%。

利息收入：

中通快递第二季度利息收入为人民币 1.143 亿元（约合 1620 万美元），相比之下去年同期为人民币 1.445 亿元。

汇兑损益：

中通快递第二季度的税前汇兑收益为人民币 260 万元（约合合 40 万美元）。

利息支出：

中通快递第二季度利息支出为人民币 2.983 亿元（约合 4220 万美元），相比之下去年同期为人民币 2.888 亿元。中通快递第二季度有效所得税率为 17.0%，相比之下去年同期为 17.4%。

净利润：

中通快递第二季度净利润为人民币 14.536 亿元（约合 2.057 亿美元），比去年同期的净利润人民币 13.651 亿元增长 6.5%。

每股美国存托凭证基本和摊薄收益：

中通快递第二季度归属于普通股股东的每股美国存托凭证基本和摊薄收益均为人民币 1.85 元（约合 0.26 美元），与去年同期的人民币 1.73 元相比增长 6.9%。

调整后每股美国存托凭证基本和摊薄收益：

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和被视为处置股权法投资的所得收入），中通快递第二季度归属于普通股股东的调整后每股美国存托凭证基本和摊薄收益均为人民币 1.74 元（约合 0.25 美元），相比之下去年同期均为人民币 1.52 元。

调整后净利润：

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和被视为处置股权法投资的所得收入），中通快递第二季度归属于普通股股东的调整后每股美国存托凭证基本和摊薄收益均为人民币 1.85 元（约合 0.26 美元），与去年同期的人民币 1.74 元相比增长 6.3%。

EBITDA 及调整后 EBITDA：

中通快递第二季度 EBITDA 为人民币 21.870 亿元（约合 3.096 亿美元），相比之下去年同期为人民币 19.520 亿元。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和被视为处置股权法投资的所得收入），中通快递第二季度调整后 EBITDA（定义为不计入折价、摊销、利息支出和所得税支出的净利润）为人民币 21.870 亿元（约合 3.096 亿美元），比去年同期的人民币 19.628 亿元增长 11.4%。

运营现金流：

中通快递第二季度运营活动所提供的净现金为人民币 12.523 亿元（约合 1.772 亿美元），相比之下去年同期为人民币 19.928 亿元。

业务展望：

基于当前的市场状况以及当前的业务运营，中通快递预计 2020 财年包裹投递量将达 162 亿到 170 亿，同比增长 33.7% 到 40.3%；调整后净利润将达人民币 48 亿元到人民币 52 亿元，同比增长 1.7% 到 9.3%。这种预期代表着公司管理层的当前和初步观点，未来可能会有所改变。

股票回购：

2018 年 11 月 15 日，中通快递宣布了一项新的股票回购计划，授权公司在随后的 18 个月时间里以美国存托股票的形式回购其 A 类普通股，总价值最高可达 5 亿美元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计回购了 7,716,436 股美国存托股票，平均回购价格为每股 17.33 美元，其中包括回购佣金。

注：本份财报中的人民币兑美元汇率为 7.0651：1。

电话会议：

财报发布后，中通快递管理团队将于美国东部时间 8 月 12 日晚上 9 点（北京时间 8 月 13 日上午 9 点）召开电话会议，解读财报要点，并回答投资者和分析师提问。收听电话会议的号码如下：

美国：1-888-317-6003

中国香港：852-5808-1995

中国内地：4001-206-115

国际：1-412-317-6061

密码：4219745

在 2020 年 8 月 19 日前，可拨打下列电话重复收听：

美国：1-877-344-7529

国际：1-412-317-0088

密码：10146155

此外，中通快递网站 http://zto.investorroom.com 将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价反应：

当日，中通快递股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨 0.83 美元，报收于 36.99 美元，涨幅为 2.30%。在随后截至美国东部时间 12 日晚上 6 点 22 分（北京时间 13 日早上 6 点 22 分）的盘后交易中，中通快递股价下跌 1.49 美元，至 35.50 美元，跌幅为 4.03%。过去 25 周，中通快递的最高价为 38.99 美元，最低价为 18.71 美元。