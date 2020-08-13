5G 就绪，游戏行业变革将至：你期待的顶级体验，就在眼前

从 1992 年在 IBM Simon 手机上出现的《Scramble》开始，移动游戏到今天已经走过了 28 个年头。

如今的移动游戏不仅在技术品质方面有了质的飞跃，更成为普罗大众日常娱乐消遣的重要方式。数据显示，2019 年全球游戏营收总计达 1520 亿美元，其中移动游戏占比达到 51%，市场前景不可估量。

更重要的是，手游市场还未成熟，随着技术的发展，它将更深刻地改变人们的生活方式。例如在目前炙手可热的 5G 技术赋能下，手游在形式、品质、交互等各个方面都将迎来变革，向顶级的游戏体验前进，手游市场也必将迎来新一轮爆发。

但是这有一个前提，就是需要整个手游产业生态从技术到硬件到软件再到产品各个环节的紧密结合。而能够将这各个环节串联起来的重要角色，就是芯片。说到芯片，有一个角色无法绕过，那就是高通。

从底层芯片到终端设备，硬件驱动游戏行业变革

移动游戏依托于智能手机、平板这样的移动终端，未来还有 XR（AR+VR）设备，这些终端的性能直接影响游戏体验。

就以终端性能中的佼佼者来说，目前除了 iOS 产品外，在安卓阵营中无一例外均采用了来自高通的骁龙 865 移动平台，它的性能直接关系到手游的最终体验。

而高通骁龙 865 系列移动平台的性能也并未令人失望。首先，它搭载了新一代 Kryo 585 CPU，这枚 CPU 包含一颗 2.84GHz 的 A77 超级核心 + 三颗 2.4GHz 的 A77 性能核心 + 四颗 1.8GHz 的 A55 效率核心，八颗运算核心构成三丛集架构，其整体性能相比上一代提升高达 25%。

骁龙 865 这种 “1+3+4”的架构设计可以让终端在游戏不同场景、不同负载的情况下能够更持久地保持最大性能输出，让游戏运行过程中不会因为性能而掉链子。

CPU 负责游戏数据的运算，GPU 则和游戏画面表现密切相关。在骁龙 865 移动平台中，Adreno 650 GPU 的整体性能较前代提升 25%，而功耗则降低 35%。

在 Kryo 585 CPU 和 Adreno 650 GPU 的加持下，骁龙 865 从芯片底层为手游的稳定运行提供了性能保障。

但这还不够，要让游戏在终端设备上拥有更好的运行品质，还需要芯片底层在软件技术层面对游戏运行予以支持，通过软硬件结合来确保游戏品质更上一层楼。

于是高通祭出了大招：Snapdragon Elite Gaming 解决方案。

在骁龙 865 移动平台上，搭载的是新一代 Snapdragon Elite Gaming 解决方案，它可以从游戏的画质、音质、流畅性、连接稳定性、可玩性等方方面面提升游戏的体验。

比如，全新 Adreno 650 GPU 通过 Snapdragon Elite Gaming 解决方案，可以支持全新的硬件嵌入特性，例如 Adreno HDR 快速混合（Adreno HDR Fast Blend），该特性通过优化在复杂粒子系统和渲染中常用的重度混合游戏场景，在部分操作中可实现高达 2 倍的性能提升。

这样，当游戏需要渲染一些复杂特效，如角色对战的粒子、光波时，就可以非常快速地呈现出细腻的画面效果，并且流畅丝滑。

在底层技术层面上，除了新一代 Snapdragon Elite Gaming，骁龙 865 移动平台还有第五代 AI Engine 的支持，通过 AI 技术实时、智能地调配资源，也可以让终端在运行游戏时发挥出最好的效果。

有了芯片底层在软硬件方面的全面支持，终端设备厂商就可以省却很多工作，对他们来说，如何充分调教、适配骁龙移动平台，是重中之重，这离不开高通和终端厂商的合作。

还是以骁龙 865 平台为例，在今年上半年，这款全新的旗舰芯片就获得了全球众多手机厂商的信赖和选择，当时就有超过 70 款搭载骁龙 865 平台的智能手机处于已发布或开发中。

高通的技术人员深入到手机厂商的实验室中，帮助终端研发人员更深入地吃透骁龙 865 的性能机制，这样面对游戏的时候，才能更好地发挥骁龙 865 的潜力。

例如最近有消息显示，小米正在和高通 GPU 团队共同合作，研究一个和以往不同的 Game Turbo 功能。

在这个功能里，玩家可以调节游戏的几乎所有技术参数，像抗锯齿、纹理筛选等，甚至可以调节 GPU 的参数，从而让游戏能够实现最让玩家满意的运行效果。

类似的例子还有很多。正是因为高通在底层芯片方面的支持，以及和终端厂商紧密的合作，我们才能看到越多越多的手游设备问世，特别是目前流行的专业游戏手机，他们为玩家的手游体验提供了最基本的保障。

技术为锋，探索 5G 时代移动游戏的更多可能

上面我们介绍了高通在硬件生态上为连结游戏产业链所做的努力，显然，仅有芯片和终端仍然不够，还需要联合广大游戏开发者，形成强大的软件技术生态，才能真正壮大手游产业。

手游能够吸引广大游戏玩家，凭借的是移动性和连接性。

移动性无需赘述。连接性，顾名思义，手游只有通过移动互联网连接不同玩家才能释放其魅力，也是手游可玩性所在。

5G 时代，连接性能将成为手游变革的关键。

这恰恰也是高通优势所在。在骁龙 865 系列移动平台上，高通采用了 7nm 5G 调制解调器骁龙 X55, 单芯片支持从 5G 到 2G 多模，最高下载速度可达到 7Gbps，同时他们还能向设备厂商提供全套完整的射频解决方案，帮助他们快速打造 5G 终端。

除了骁龙 865 系列，高通还有在中端移动平台骁龙 765G 上搭载的骁龙 X52 5G 多模调制解调器，它集成了一套完整的射频系统，支持数千兆比特高速连接，峰值下载速率高达 3.7 Gbps 和高达 1.6 Gbps 的上传速率，同时还支持毫米波以及 6GHz 以下频段，支持独立组网和非独立组网两种组网模式，可以根据 5G 在发展过程中的需求做出很好的支持。

按照高通的说法，从今年开始，旗下包括骁龙 8 系、7 系和 6 系在内的广泛移动平台，将联合 OEM 厂商和运营商，为加速 5G 在全球的规模化商用提供独特优势。

这意味着，接下来各大终端厂商的中端或中低端层级的智能手机，将全面而广泛地支持 5G 网络连接，进而全面推动手游朝 5G 时代迈进。

那么 5G 时代的移动游戏会是怎么样的呢？

首先，因网络速率造成的卡顿体验将不复存在，大家玩《王者荣耀》手游这类在线竞技游戏，不会再有因为同时用网人数过多而出现画面卡顿的烦恼。

同时游戏延迟也会成为历史，例如玩《和平精英》手游时需要在线交流，有时候交流延迟一下，就会影响团队配合，5G 时代则不用为此担忧。

还有一个更新鲜的游戏形式，就是 XR 游戏。

XR 是 VR 和 AR 的统称。5G 网络将成为线上 XR 游戏的先决条件，因为 XR 游戏对画面分辨率、操控响应速度都有极高的要求，这样的要求只有 5G 网络能够满足。

正是看到 XR 游戏的未来趋势，高通在今年 7 月推出了适用于 XR 的 5G 平台——高通骁龙 XR2，它运用高通的 5G、AI 与 XR 技术，支持每秒 90 帧，3K×3K 单眼分辨率，更支持头部追踪和七个摄像头并发，还引入了高通在视觉、音频、交互等方面的多项技术，能够为玩家带来完全沉浸的游戏体验，这无疑是移动游戏的未来。

除了 XR 游戏，依托于高速率低时延网络的云游戏也将迎来巨大的发展空间。

云游戏能够突破移动终端性能的限制，让玩家再手机上也能体验主机、PC 平台的大作，听起来非常诱人。

作为 30 多年来一直引领移动技术创新的高通，也在密切关注云游戏市场，在今年刚刚过去的 ChinaJoy 展会中，高通就联合中兴、小米、vivo、OPPO、一加和努比亚共同演示了 5G 现网环境下的云游戏，过去在 PC 和主机上才能玩的 3A 大作现在也出现在了小小的手机屏幕上，让玩家们十分震撼。

当然，作为基础连接技术和解决方案的提供商，高通本身并不会去做云游戏，而是通过推动 5G 智能终端向更广的范围普及，以及联合游戏开发者优化云游戏在终端上的表现，来赋能云游戏市场。

就当下手游产业来说，与游戏开发、品牌商的紧密合作，也是高通在串联手游产业链变革力量上的重要一环。

手游开发者、品牌商是距离消费者、玩家最近的，当高通与他们做好彼此配合，就能将产业链的变革动力最终传递到消费者身上。

这里我们还要请出前面提到的高通 Snapdragon Elite Gaming 解决方案，它不仅可以帮助终端厂商提升游戏运行效果，更是游戏开发商增强游戏品质的重要武器。

例如今年 6 月，高通就和腾讯游戏合作，在骁龙 865 系列 Elite Gaming 系统的支持下，利用 Adreno HDR 快速混合技术，推出了《和平精英》手游全新海岛 2.0 版本。这个版本为大家带来了更加真实的物理特效和更加逼真的游戏画面，游戏中的水文、天气、烟雾、房屋效果都更加真实，游玩舒适度自然也实现了加倍。

除了《和平精英》手游，高通和腾讯游戏还共同利用 Elite Gaming 强大的多媒体引擎与游戏渲染性能，在《QQ 飞车》手游、《穿越火线》手游、《王牌战士》手游等上引入了流畅运行 120fps 超高帧率的模式。这对游戏体验几乎是质的飞跃。

还有腾讯游戏的北极光工作室，也利用 Adreno GPU 和 Adreno DPU 多媒体引擎支持 True 10-bit HDR 的特性，为《天涯明月刀》手游带来了更绚丽的画面表现和更细腻的光影特效。

而在此之前，高通也一直和国内另一家重要的游戏开发商网易保持密切的合作，同样也是利用骁龙移动平台的诸多特性，如如 HDR、实时阴影、通过 Vulkan 支持的全局光照等等，让《荒野行动》、《楚留香》等手游大作能够以更好的品质呈现在玩家面前。

总结

在刚刚过去不久的 ChinaJoy 2020 中，高通霸气地包下整个 E4 展厅搭建骁龙主题展馆，在这个展馆中，有像小米、OPPO、realme、一加、iQOO 这样的终端厂商，有移动、联通、电信三大运营商，还能看到腾讯游戏、网易这样的游戏品牌商。

这样一个展馆，正是高通和生态合作伙伴共同推动移动游戏行业变革的缩影。

整个移动游戏产业链的不同角色既有分工，也有交集，而这个交集的点，就是芯片。高通正是从最底层的芯片开始，结合一系列的技术解决方案，顺利连接了游戏产业的设备商、应用开发商、运营商等不同角色，将来自各方的力量融汇起来，彼此合作，共同赋能移动游戏行业。

5G 的时代是万物互连的时代，这个 “互连”，其实不仅是产品、终端的互联，更是产业链不同环节的 “互连 “，彼此结合更紧密，合作更深入，在游戏行业也是如此。只有这样，才能真正为消费者带来顶级的游戏体验，颠覆人们娱乐、生活的方式。