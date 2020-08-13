联想杨元庆：个人电脑正像手机一样成为人手一台的生产力工具

8 月 13 日，联想集团发布了 2020/2021 财年第一财季财报。财报显示，第一财季联想集团营收 133.48 亿美元，同比增长 7%，净利润 2.13 亿美元，同比增长 31%。

其中，由个人电脑和智能设备业务、移动业务组成的智能设备业务集团收入同比增长 5.2% 至 117.36 亿美元，创下新纪录。其中，个人电脑和智能设备业务收入按年增长 10.1%，达到 106.03 亿美元，占集团总收入的 80%。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆在接受包括新浪科技在内的媒体采访时表示，这一份财报证明，联想已经从疫情的影响中回到正轨，并且把握住了因为新冠肺炎疫情催生的机会。

“全球各地都延长了居家办公和在线学习的时间，导致用户对于个人电脑和智能设备的需求增加，从而使个人电脑正像手机一样成为人手一台的生产力工具。”杨元庆表示，此前没有购买个人电脑和智能设备的家庭，成为新的消费者。不管是在发达国家还是在发展中国家，需求增长的趋势将长期存在。

这一轮增长还会带来后续的销售机会，因为在后期，刚需会转变成为置换，产生用户置换的需求。杨元庆表示，目前全球的个人电脑销量在 2.6 亿台左右，预计 2021 年全球销量将会到达 3 亿台。

杨元庆表示，联想有信心在下半年持续增长，主要还是因为居家办公和用户居家娱乐需求的增长。“不仅仅要把握住个人电脑、平板电脑和显示器增长的机会，还要抓住这些需求背后对于基础设施更高要求的机会，在数据中心业务保持高速的增长。

杨元庆对新浪科技表示，联想在制造业耕耘近三十年，对未来的目标也很清晰，那就是着眼于未来的智能制造，将制造业的经验分享给更多的中国企业。联想在制造业领域有宏伟的蓝图，而目前所有的业务就是实现这一张蓝图的建筑材料。联想有智能设备到设备服务业务，满足智能终端的需求；有以数据中心为核心的基础设施（边缘计算、云计算、网络基础设施）满足智能化的需求。

以联想的合肥联宝工厂为例子，已经利用智能中心实现订单的排产、产线的管理等，也正因为如此，才能更快实现复工复产，走出新冠肺炎疫情对于制造端的影响。杨元庆表示，智能制造不仅仅体现在生产环节，而是在研发、生产、供应、销售和服务等环节实现全链路的智能化。

谈及移动业务，杨元庆表示，移动业务在该季度录得年比年下降，主要是受到疫情的影响，特别是在核心的市场南美洲。“但联想的移动业务在美洲的市场份额很稳定，在北美的市场份额排名第四，在南美洲排在第二位。”杨元庆说，对移动业务的疲软没有特别大的担心，因为产生影响的因素是不可抗的客观因素。

联想集团高级副总裁、中国区总裁刘军透露，联想的移动业务在中国市场将会有全新的动作。根据联想的第一季度财报，联想移动业务在报告期内录得 10.93 亿美元的收入，比去年同期下降了 27%。