又一起超前点播案：法院判腾讯视频合同变更不生效，但欺诈行为不成立

在去年腾讯视频和爱奇艺推出电视剧《庆余年》“超前点播”服务后，法律博主 “吴声威 wsw”和 “逻格斯 logics”（真名林健）分别以违约和欺诈等为由，起诉了北京爱奇艺科技有限公司和深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称 “腾讯公司”）。

继吴声威一审胜诉后，近日林健与腾讯公司的诉讼，也收到了深圳市南山区人民法院的一审判决书。法院判决腾讯公司格式条款无效，“超前付费点播”的合同变更对林不生效，但是原告关于腾讯公司存在欺诈的主张未获法院支持。林健表示他考虑上诉，“会补充一些证据”。

需要注意的是，这两起案件判决只对原告个人发生效力，腾讯视频和爱奇艺的其他会员如果认为 “超前点播”模式侵犯了自身权益或有问题，需要另行起诉。

法院判腾讯格式条款无效 “超前点播”对原告不生效

据林健自述，他于较早前购买了腾讯超级影视 VIP 会员，但在此后观看电视剧《庆余年》时，还是需要为 “超前点播”额外付费，他认为腾讯公司存在虚假宣传行为。

在此案中，林健针对《腾讯超级影视 VIP 会员服务协议》的两条条款提出了质疑：该协议的部首及导语部分设置了一条格式条款，约定协议中其他格式条款，不是《合同法》上的格式条款；同时，该协议的第 1.7 条（注 1）约定腾讯可以单方面变更合同内容，如果消费者不同意变更，可以停止使用，一旦继续使用，则视为认同变更。

判决书显示，针对第一点，法院认为该协议中的争议条款通过约定的方式排除《合同法》关于格式条款规定的适用，属于 “违反法律、行政法规的强制性规定”的情形，应该依法认定为无效条款。

针对继续使用是否视为用户认同合同变更，法院认为原告在成为 “腾讯超级影视 VIP”会员时，腾讯公司尚未推出 “超前付费点播”的模式。在双方签订《腾讯超级影视 VIP 会员服务协议》后，腾讯公司在该协议中增加了第 3.11.2（2）条，针对会员增设了 “超前付费点播”，使得原告在购买了 “腾讯超级影视 VIP”会员服务的情况下，不能观看已经更新的全部剧集，对其权利产生影响。

故腾讯公司应该在增设条款时，向原告提示或公示，且在原告不同意该条条款时，赋予原告停止使用 “腾讯超级影视 VIP”会员服务的权利。法院认为，腾讯公司未举证证明原告在不同意该修改内容时可以通过何种方式停止对该服务的使用以及退费方式，事实上使得原告无法停止使用 “腾讯超级影视 VIP”，应当视为合同未变更，即第 3.11.2（2）条未对原告发生效力。

最后，法院确认《腾讯超级影视 VIP 会员服务协议》部首及导语部分中的 “双方确认前述条款并非属于《中华人民共和国合同法》第 40 条规定的‘免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利’的条款，并同意该条款的合法性及有效性”条款无效；判决腾讯公司赔偿林健经济损失 1500 元（公证费用）；驳回林健其他诉讼请求。

林健解释道，法院的判决意味着 “超前付费点播”的合同变更对自己不生效，腾讯公司需要更改合同版本。不过，该判决无法对其他腾讯视频会员发生效力，其他会员如果有意愿，可以另行起诉。

法院认为腾讯公司欺诈行为不成立 原告考虑上诉

除了对会员协议条款的异议，林健还主张腾讯公司在提供服务的过程中存在欺诈，应当有惩罚性赔偿，他购买会员的价格为 268 元，应当按照 3 倍计算赔偿金额，共计 804 元。不过，一审法院认定腾讯公司不存在欺诈行为，对其主张不予支持。

林健主张，腾讯公司在广告中宣传 “热剧提前更新，已完结的一口气看全集！”构成欺诈。而法院指出，原告提交的证据显示，在 2019 年 12 月期间，原告不能观看电视剧《庆余年》全集系因为该电视剧尚未更新完毕，而腾讯公司提供的证据显示，在《庆余年》更新完毕后，“腾讯超级影视 VIP”会员可以观看全部剧集。因此，腾讯公司提供的服务内容和宣传内容一致。

同时，法院认为腾讯公司推出 “超前付费点播”模式是在其权限范围的调整，虽然腾讯公司在推出 “超前付费点播”模式的过程中，未与原告协商一致，但是在推出该模式时就通过多种途径向用户告知了 “超前付费点播”服务的内容和排片规则，不存在向原告告知虚假情况或隐瞒真实情况的行为。

对于法院的判决，林健表示，“我考虑提起上诉，进一步举证证明腾讯视频存在欺诈行为（即宣传可以看全集、提前看，实际上却需要另外付费）。”

上文提到的吴声威起诉爱奇艺 “超前点播”案已在今年 6 月公开了一审判决结果。一审中，北京互联网法院认定爱奇艺违约侵害了用户黄金 VIP 会员权益，判决其格式条款无效，“超前点播”对吴声威不发生效力，并判爱奇艺赔付给吴声威 1500 元。爱奇艺就一审判决提起上诉，目前尚无公开进展。

北京互联网法院认定，爱奇艺公司在卫视热播电视剧、爱奇艺优质自制剧范围内，推出 “付费超前点播”服务违反了其与吴声威之间 “热剧抢先看”的约定，应当承担继续履行、赔偿损失的违约责任。

同时，爱奇艺公司在 “涉案 VIP 会员协议”中没有提供给 VIP 会员便捷解除合同，退还 VIP 会员费的有效渠道，导致即便会员不同意变更的内容，其解除 VIP 会员协议的权利形同虚设，构成对 VIP 会员权利的实质损害。

所谓会员 “继续使用爱奇艺平台，视为其已经同意变更的内容”，因缺乏实质公正，不能视为双方协商一致的变更。同理，当用户进行爱奇艺平台的登录操作时，用户已经登录的行为，亦不能认为是同意用户协议链接下的 VIP 会员协议及其变更的内容。用户的同意仍需以明示同意为前提。

法院指出，“超前点播”模式本身并无不妥，但不应损害会员已有权益。“爱奇艺公司在继续推出新的服务模式时，其平台效益的最大化实现，应当建立在遵循法律规定的基础之上。”

此后，吴声威因爱奇艺在 “超前点播案”的诉讼过程中擅自查看和披露了他作为爱奇艺会员的登录及观影记录，再次将爱奇艺告上了法庭，指后者严重侵犯了他的个人隐私。

吴声威曾经表示，爱奇艺在对于用户权利提示方面没有尽到完整的告知义务，修改协议时，也没有提供给用户自愿选择的权利。“这两点其实在很多平台都非常明显，包括腾讯视频、优酷，还有芒果其实都是一样的”。

注释 1

《腾讯视频超级影视 VIP 会员服务协议》【首部及导言】（本版本更新时间：2020 年 1 月 10 日）1.7【协议修改】

腾讯有权随时对服务条款进行修改（修改包含变更、增加、减少相应的条款内容），一旦服务条款发生修改，腾讯将通过系统提示和 / 或信息推送和 / 或后台公告等形式发布，请您仔细阅读。如果您不同意本协议的修改，可以停止对本服务的使用。您继续使用本服务，则视为您已经接受本协议的全部修改。更新后的服务条款自发布之日起生效。