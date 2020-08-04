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迅雷 7 折大促：白金会员年卡 126 元、超级会员年卡 252 元

2020/8/4 15:36:10 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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迅雷官方旗舰店7折大促，白金会员年卡原价180元，现低至126元，点此购买；超级会员年卡原价360元，现低至252元，点此购买

活动时间：8月3日 - 9日

会员大促合集：

会员名称原价/活动价
购买
迅雷（8月3日 - 9日）
白金会员年卡￥180/￥126点此
白金会员年卡￥180/￥126点此
白金会员年卡￥180/￥126点此
超级会员年卡￥360/￥252点此
超级会员年卡￥360/￥252点此
芒果TV（8月1日 - 4日）
VIP会员年卡￥198/￥69点此
VIP会员年卡￥198/￥69点此
VIP会员年卡￥198/￥69点此
百度文库（8月4日 - 10日）
文库会员年卡￥120/￥89.9点此
文库会员年卡￥120/￥89.9点此
WPS+百度文库（8月1日 - 5日）
会员年卡+
文库会员年卡		￥188.9/￥99点此
超级会员年卡+
文库会员年卡		￥278.9/￥179点此
同程艺龙（8月1日 - 7日）
黑鲸会员+
豪华绿钻年卡		￥279/￥90点此
黑鲸会员+
腾讯视频年卡		￥297/￥90点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 迅雷

迅雷白金会员，下单直充。不支持QQ，微信，昵称等第三方账号充值。让您拥有更快的下载速度，云端保存下载记录，可在不同设备查看和使用，多种会员权益等您体验。

迅雷超级会员，集合白金会员+快鸟会员+网游加速器会员三大会员特权。

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关键词：迅雷会员

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