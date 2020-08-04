迅雷 7 折大促：白金会员年卡 126 元、超级会员年卡 252 元

迅雷官方旗舰店7折大促，白金会员年卡原价180元，现低至126元，点此购买；超级会员年卡原价360元，现低至252元，点此购买。
活动时间：8月3日 - 9日
会员大促合集：
|会员名称
|原价/活动价
|购买
|迅雷（8月3日 - 9日）
|白金会员年卡
|￥180/￥126
|点此
|白金会员年卡
|￥180/￥126
|点此
|白金会员年卡
|￥180/￥126
|点此
|超级会员年卡
|￥360/￥252
|点此
|超级会员年卡
|￥360/￥252
|点此
|芒果TV（8月1日 - 4日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥69
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥69
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥69
|点此
|百度文库（8月4日 - 10日）
|文库会员年卡
|￥120/￥89.9
|点此
|文库会员年卡
|￥120/￥89.9
|点此
|WPS+百度文库（8月1日 - 5日）
|会员年卡+
文库会员年卡
|￥188.9/￥99
|点此
|超级会员年卡+
文库会员年卡
|￥278.9/￥179
|点此
|同程艺龙（8月1日 - 7日）
|黑鲸会员+
豪华绿钻年卡
|￥279/￥90
|点此
|黑鲸会员+
腾讯视频年卡
|￥297/￥90
|点此
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• 迅雷
迅雷白金会员，下单直充。不支持QQ，微信，昵称等第三方账号充值。让您拥有更快的下载速度，云端保存下载记录，可在不同设备查看和使用，多种会员权益等您体验。
迅雷超级会员，集合白金会员+快鸟会员+网游加速器会员三大会员特权。
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