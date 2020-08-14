联想 “成绩单”：PC 利润率创新高，移动业务疲软依旧

手机能否取代电脑？



这一命题已争论多年。苹果在新 iPad Pro 广告中称：“你的下一台电脑，何必是电脑”，直指电脑可被平板甚至手机取代。

但联想集团董事长兼 CEO 杨元庆却给出了否定的答案：不仅不能，“电脑还正在像手机一样，变成人手一台的刚需”……

众所周知，PC 业务永远是联想的根基，其在三块主营业务中的收入占比近八成。在刚刚发布的 20/21 财年第一财季业绩中，联想集团营业额达到 946 亿元，同比增长 6.7%。税前利润达到 23.5 亿人民币，同比增长 38%。

综合来看，联想财报一如既往地呈现两极分化：

主营业务 PC 走势增强，税前利润同比增 28%，利润率达到 6.3% 创历史新高；

被人诟病多年的移动业务 “疲软”依旧，季度收入比去年同期下降了 27%。

杨元庆坦言，下降主要受到疫情影响，主营市场的北美和拉美均是疫情重灾区，“整个季度两个市场下降很大。但我们没有太大担心”。

不过值得注意的是，联想在 PC 市场的霸主地位似乎受到了威胁。三家调研机构就 Q2 出货量给出了不同答案：IDC 称惠普已反超联想；Gartner 称惠普与联想已 “差之毫厘”；Canalys 则显示联想依旧领先。

PC 犹如手机将 “人手一台”？

从近几个季度财报业绩看，这家老牌企业已走过 “拐点”，其各个财季表现正在徐徐攀升。

不过，不断变化的外界隐患始终牵绊着联想：前有英特尔断货，再有疫情关闭工厂，后有微软 Windows 换机潮……PC 环境，随着每个事件的变化不断地 “颤抖”。

联想在近几波动摇中表现相对平稳。财报显示，尽管面对新冠疫情蔓延以及不确定性的环境，本季度联想集团营业额依然达到 946 亿元，同比增长 6.7%。税前利润达到 23.5 亿元，同比增长 38%。净利润达到 15 亿人民币，同比增长 31%。

具体而言，个人电脑和智能设备业务营业额同比增长 10.1%，占集团总收入的 80%。税前利润同比增长 27.9%。与此同时税前利润率进一步同比提升至 6.3%，创历史新高。

杨元庆在接受新浪科技采访时表示，PC 未来的增长具备可持续性，“居家办公、居家学习是未来的一个大趋势，PC 正在变成如手机一般人手一台的工具。同时，PC 电脑除了信息消费之外，也是生产力工具，它仍会有相当大的增长想象空间”。

他还指出，本轮 PC 业务的增长较快的是成熟市场。“我们看到 PC 在日本、美国包括中国均增势喜人，在这些地区 PC 渗透率已经极高，但由于居家学习办公等需求，PC 仍呈现增长态势。”

竞争仍处白热化 受惠普 “威胁”？

值得注意的是，联想 PC 虽然强势，但尚未与竞争者拉开差距，国际竞争仍处于白热化阶段。

据国外调研机构 Gartner 最新数据显示，2020 年 Q2 季度 PC 出货量统计中，联想依旧居于榜首，但 “亚军”惠普强势增长，双方差距已 “差之毫厘”。

该数据显示，联想 Q2 出货量达到 1619.7 万台，而惠普出货量为 1616.5 万台。在市场占有率方面，双方仅差 0.1 个百分点。不过，联想在出货率及市占率方面依旧占据上风，目前两家几乎占全球 PC 出货量半壁江山，达到 49.9%，高于去年同期的 46.6%。

另一家国际调研机构 IDC 的数据，与 Gartner 稍微偏差。IDC 显示，在全球几大 PC 厂商中，惠普已经反超联想，以 25% 的市场份额居于首位，出货量为 1808.2 万台，联想位居次席，出货量为 1741.1 万台，市场份额为 24.1%。

但是，数据研究机构 Canalys 的数据则表示，Q2 中联想出货了超过 2020 万台设备，同比增长了 12%，依然位列个人电脑份额全球第一。

统计维度的不同，导致三家调研机构的数据存在明显差异。不过，Gartner 和 IDC 均对未来 PC 需求表示担忧，认为在疫情当下，PC 出货量主要受短期业务需求推动，随着学校和工作场所重新开放，在全球经济衰退的大背景下，这一增长将不能持续到 2020 年以后。

疫情致手机业务下滑 国内 “弯道难超车”

一直以来，联想的移动业务被人诟病，虽然在过去一年中，联想相继推出了折叠屏手机、5G 手机等，但似乎仍未找到明显盈利点。

财报显示，移动业务季度收入比去年同期下降了 27%。杨元庆对此解释称，“移动业务上季度年比年下降只有一个原因，就是受疫情的影响。我们主要的市场是北美和拉美，但两个都是疫情最严重的地区，整个季度两个市场下降很大”。

不过他并不担心，“上季度主要的影响因素就是疫情，这个季度会比上个季度要有好转。此外，移动业务看手机激活率的先行指标比较清晰，前几个季度激活率大幅度下降，但是现在基本上已经恢复到去年同期的水平。这个季度也是受限于供应，如果不是因为供应问题，我们会有挺不错的增长”。

实际上，联想此前对移动业务采用了聚焦专注策略，简言之就是规避激烈竞争市场，在具有盈利增长潜力的国家进行投资，此举导致了经营规模的缩小，亏损收窄。

反观中国市场，联想也没有绝对放弃。

不久前，联想发布了拯救者电竞手机 Pro。由于发布日期较短，尚未有权威统计数据。

但有言论指出，联想移动业务在国内虽然转攻细分领域，不过该领域并非空白，黑鲨、雷蛇、华硕等早已入局，这更像是一场硬件堆叠的竞赛，且需求性暂无明显定论。

若想在细分市场弯道超车，联想手机恐怕还要有很长的路要走。