游戏 “肝帝”的福音！索尼 PS5 手柄电池容量大增 56%

虽然说索尼在 6 月初就已举办了全新的索尼 PS5 游戏主机的发布会，但此次发布会上并没有公布太多 PS5 本身的内容，而广大用户对其的好奇心则是越来越强，外界也接连曝光了该机的不少信息。现在有最新消息，继关于 PS5 从内到外全方位的细节后，近日有国外爆料达人晒出了全新 DualSense 手柄的更多细节。

关注 PS5 的用户应该知道，除了全新的 PS5 游戏主机本身外，索尼还专门为其推出了全新设计的 DualSense 手柄，支持了自适应扳机、线性触觉反馈、麦克扬声器等多种新功能，不过与此同时，更高的功耗也就不可避免。据国外爆料达人最新发布的消息显示，为了解决这一问题，索尼为 DualSense 手柄内置了 1560mAh 的大容量电池，相较于 PS4 的 DualShock4 多出了 56% 之多，据称可增加 3~4 小时的续航时间，可谓是游戏 “肝帝”的福音。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。同时，全新的 DualSense 手柄的外观也进行了重新设计，比如黑白撞色设计、换用 USB-C 接口、左上角的 Share 按键被 Creat 按键取代等变化令人眼前一亮。

据悉，全新的索尼 PS5 游戏主机将于今年秋季公布，圣诞节期间正式上市，其中光驱版的价格为 499 美元，约合人民币 3530 元，无光驱数字版的价格为 399 美元，约合人民币 2825 元。更多详细信息，我们拭目以待。