业内人士：索尼 PS5 比微软 Xbox Series X 更贵，跨平台游戏性能吃力

IT之家8月10日消息 外媒wccftech报道，索尼PS5和微软Xbox Series X将在今年年底上市开售，2020年双方陆续公布了主机配置和部分游戏阵容等，但两款次世代主机的最关键内容还未宣布：那就是价格。

内幕人士Dusk Golem主要以CAPCOM（《生化危机/街头霸王》）和《寂静岭》的爆料而闻名，他在ResetEra的名为“现实中，微软预计如何与索尼下一代竞争？”的帖子中发布了一些新的消息，他表示PS5的成本售价很可能会高于Xbox Series X，因为微软比索尼更有能力吸收生产成本，同时保持低零售价格。此外，Dusk Golem还报告了他的消息来源，索尼下一代游戏机在多平台游戏中的表现比Xbox Series X更吃力。

“...在原始性能方面，Xbox Series X要比PS5强大得多，多平台游戏会运行得更好，这是人们要做好的准备。再加上微软在价格方面已经做好比索尼低价的准备。游戏机销售比索尼更容易做出牺牲，从Xbox Game Pass订阅中拿回利润，相对来说，索尼可以从这一点上做文章。

PS5整体上更容易开发，而且索尼背后有非常有才华的工作室，他们会从PS5中获得最大的利益，这一点我也不怀疑，但这个话题是关于微软会如何竞争，所以我关注的是什么。当涉及到跨平台游戏时，它们最终会在Xbox Series X上表现得更好，Xbox Series X会比PS5有技术优势，而且会比边际优势更大。

我听到的基本要点是，PS5对于独占游戏确实更好，但实际上对于多平台的游戏来说，规格就有点奇怪。如果多平台的话，PS5 SSD固态硬盘系统使用确实有一定帮助，但并没有发挥出最大的作用，我也听一些开发朋友说过一点，PS5对于1080P游戏运行60fps还是很吃力的，而Xbox Series X则没有同样的问题，甚至在大多数情况下都能推到这个数字以上。当然，这只是我跟一小部分人聊过的，还有更多的内容，但我听说有一件事会让这一代变得有点有趣，那就是PS5与Xbox Series X在其他领域的专注度会让这一代的多平台游戏变得 ‘有趣’，以至于我们可能真的会看到更少的游戏，而更多的游戏会出现在一个平台或者其他（加上PC），因为由于它们的专注度有点不同，要让一个游戏在两个平台上都达到最佳状态其实还挺难的。”

IT之家获悉，在后续的帖子中，Dusk Golem澄清说，他主要是指《生化危机8：村庄》，该游戏显然在PlayStation 5上很难达到1080P/60fps。也就是说，Dusk Golem还从其他开发者朋友那里听说，这种情况可能也会发生在其他多平台游戏中。