夏普新品谍照曝光：120 英寸 8K 电视或即将发布

据知情人爆料，受疫情影响很久没开发布会的夏普近期可能会有新动作，据悉也将正式发布一台新的 120 英寸 8K 电视，这是目前全球最大的电视尺寸。

此次曝光的谍照来看，其外形与去年展出的那款极为相似，看上去有 1 米 5 左右高，造型看起来非常美观且极具冲击力，支撑底座也沿袭了两个小型三脚架的设计。



去年夏普曾经展出过的 120 英寸 8K 电视，它就采用了 AM mini LED+QD 背光技术，最高 120Hz 刷新率、57600 光控分区以及不输于 OLED 的对比度等等，都已经是 “机皇”水准。对于这类罕见的超级大屏产品来说，其成像难度远远大于其他英寸的电视。若要达到超清呈像效果，业界猜测这款 120 英寸的新品电视很可能会搭载更高品质的芯片。

此外，也有其他消息称除了 120 英寸 8K 电视，这场还在酝酿的发布会上还会展出其他尺寸的新 8K 电视，60 英寸和 70 英寸的可能性很大。

根据外媒早前的报道可以得出，夏普已经在日本正式亮相了全新一代的 8K 芯片——Medalist Z1 芯片，支持 8K AI 像素补偿，即使不是 8K 视频，也能够通过智能填充 FHD/4K 画面像素，从而达到媲美 8K 的高清晰画面效果。所以这款全新的 8K 芯片也很有可能会使用在夏普最新的 8K 电视上，另外在面板技术上是否还会有新的创新和提升，可能还要到发布会才能知道了。

此外，在刚刚过去的 618 促销中，夏普也对旗下的白电产品做了大规模促销，此次发布会有没有同样数量的白电产品发布？不得而知。再加上近期有不少新闻都在聊夏普对东芝笔记本 Dynabook 业务的收购，夏普趁热打铁在发布会上发布笔记本产品，也是很有可能的。如果真是如此，那么此次发布会的新品看点将会非常丰富。

不过上面提到的这些新品还都只是猜测，目前还没有官方的消息流出。至于这次夏普究竟会发布哪些新产品，或者推出什么样的新功能，还是要等到发布会当天才能揭晓，在这之前，让我们一起共同期待吧！