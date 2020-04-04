因奥运会延期：Canalys示警日本智能手机出货量今年至少跌13%

Canalys发布了一份对于2020年日本智能手机出货量的悲观预测，由于Covid-19（新冠病毒）爆发以及奥运会延期，削弱了5G提振手机需求的预期。

奥运会原本是上月末推出的5G网络的展示橱窗，进而刺激对最新智能手机的需求。但由于Covid-19的原因，奥运会将推迟到2021年举行，Canalys如今预计下一代终端设备的普及将会变慢。

日本的智能手机市场面临着其他的阻力，包括对手机捆绑和资费的新限制，导致Canalys得出结论，2019年智能手机出货量同比下降10.9%的问题不太可能在今年得到解决。

事实上，它预计今年的出货量将至少下降13%，至2510万台。这是该研究公司预测的最好情况，在最坏的情况下出货量将下降28%。

Canalys研究分析师Jin Shengtao表示，疫情造成的需求冲击将影响所有厂商。他指出，消费者对昂贵的5G套餐和终端设备没什么兴趣，运营商将面临更长的投资回报期，来收回用于部署下一代网络的庞大资本指出。

在2019年，只有三星在日本市场上获得了成功，出货量增长12.3%，该厂商占据了8%的市场份额。这显然是受到了第四季度进入高性价比领域的推动（A系列是主力军）。然而，Canalys警告称，该公司未来将面临来自OPPO和小米的激烈竞争。

苹果以53.3%的市场份额高居榜首，但出货量下降了5.1%。Canalys表示，强大的中档产品组合是其成功的关键，随着该领域在日本蓬勃发展。

京瓷的跌幅最大（27.9%），其出货量份额为7.5%。夏普占有12.8%的份额，索尼则为7.9%。