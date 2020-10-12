虎牙和斗鱼宣布合并：腾讯将 “企鹅电竞”转给斗鱼，斗鱼将成虎牙全资子公司

北京时间 10 月 12 日晚间消息，虎牙直播（NYSE:HUYA）和斗鱼直播（Nasdaq:DOYU）今日联合宣布，两家公司已与 Tiger Company 和 Nectarine Investment Limited 签署最终的合并协议。

Tiger Company 是虎牙的全资子公司，Nectarine Investment Limited 是腾讯的全资子公司。根据该合并协议，虎牙将通过换股合并方式收购斗鱼全部流通股，包括以美国存托股（ADS）为代表的普通股。

合并协议规定，在合并生效时，斗鱼已发行的每股普通股都被注销，以换取 7.30 股虎牙的 A 类普通股。合并完成后，虎牙和斗鱼将分别持有合并后公司约 50% 的股份。

与执行合并协议的同时，斗鱼与腾讯于 2020 年 10 月 12 日签署转让协议，腾讯将 5 亿美元的价格，把 “企鹅电竞”品牌经营的游戏直播业务权益转让给斗鱼，并深化与斗鱼的业务合作，以便在合并后将企鹅业务与合并后的虎牙及斗鱼的业务整合。

该转让协议的完成，是以虎牙和斗鱼合并的完成为条件的，预计两笔交易基本上同时完成。同时，虎牙和斗鱼合并的完成，也是以该转让协议的完成为条件的。

此次合并谈判，分别由虎牙特别委员会和斗鱼特别委员会代表各自公司来主导。两家公司董事会还一致决议，建议股东们投票批准该合并协议。目前，虎牙的主要股东欢聚集团已签署书面同意书。

据预计，在满足各项条件的基础上，该合并交易将于 2021 年上半年完成。腾讯、斗鱼 CEO 陈少杰和联席 CEO 张文明已同意投赞成票，支持该合并协议。

交易完成后，斗鱼将成为一家私营公司，以及虎牙的全资子公司，斗鱼的 ADS 将从纳斯达克全球精选市场退市。

合并交易完成后，虎牙现任 CEO 董荣杰和斗鱼现任 CEO 陈少杰将担任合并后新公司的联席 CEO，陈少杰将与合并前虎牙董事会成员（包括董荣杰先生）共同担任合并后新公司的董事会成员。

今年 8 月 10 日，虎牙和斗鱼曾分别宣布，其董事会已收到腾讯控股有限公司于 2020 年 8 月 10 日发出的不具约束力的初步建议书，建议虎牙与斗鱼以换股的方式进行合并。

根据两家公司大股东腾讯的提议，斗鱼的股东将获得约定数量的虎牙新发行的 A 类普通股，以换取他们各自的斗鱼股份。其结果是虎牙或其附属公司将收购斗鱼每股已发行普通股（包括美国存托股代表的普通股）。

8 月 17 日，虎牙和斗鱼分别宣布，已成立特别委员会，对腾讯的合并建议进行评估。此外，两家公司还聘请了财务和法律顾问，帮助评估该提议。

虎牙 4 月 27 日提交给美国证券交易委员会（SEC）的 20-F 文件显示，腾讯持有该公司 36.9% 的股份，为其第一大股东。