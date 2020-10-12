腾讯系虎牙斗鱼终于合并，但快手抖音 B 站已杀来

今日晚间，斗鱼和虎牙正式宣布正式接受大股东腾讯提出的合并邀约，进行战略合并，合并目前预计将在 2021 年上半年完成。

公告还显示，斗鱼虎牙按整体市值 1：1 换股合并，陈少杰和董荣杰任联席 CEO，斗鱼和虎牙的产品和品牌仍将保持相对独立运营，管理层保持稳定。

在签署此合并协议的同时，斗鱼与腾讯还签署了关于企鹅电竞业务的转让协议，斗鱼将从腾讯获得企鹅电竞业务。据悉腾讯通过收购各方股份，成为合并后公司的第一大股东，将拥有 60% 以上投票权。

这次由腾讯推动促成的虎牙、斗鱼的合并交易，意味着两家行业领先的直播企业正式被纳入腾讯麾下。这在很大程度上将降低内部消耗，集中优势 “火力”于游戏直播市场进一步的扩张。而两家公司的合并，将诞生一家覆盖数亿用户的大型游戏直播平台，并在多方面产生协同效应。

虎牙斗鱼合并已经必然

“二者合并这已经成为行业默认的事情。”一名斗鱼员工向网易科技分析，二者打了这么多年，但在月活、营收、利润、市值等方面的差距越来越小，就连斗鱼创始人陈少杰也曾经说二者的差异非常小，而在用户和营收方面，二者的增长也在放缓。以月活为例，斗鱼今年二季度月活达到 1.653 亿，虎牙则为 1.685 亿。

关于斗鱼、虎牙合并的消息，从 2018 年就开始流传。

2018 年 3 月，腾讯在同一天对斗鱼和虎牙进行了战略投资，斗鱼获得腾讯 6.3 亿美元投资，而虎牙获得 4.6 亿美元投资。2018 年 11 月，虎牙幕后掌舵人李学凌曾讲到：“最后的情况就是腾讯会将斗鱼和虎牙联合在一起，形成一个整体。”

在经过直播江湖的厮杀后，虎牙和斗鱼成为笑到最后的两个玩家，并站到腾讯阵营，但两家的停止较量并没有停止，双方在不断地明争暗斗过程中，竞争从未停歇，陷入 “内耗”境地。双方在头部主播、赛事版权上的争夺从未停止过。例如，斗鱼主播韦神跳槽至虎牙，就被判支付违约金 8000 多万元。

去年，腾讯就在力图减少斗鱼、虎牙的竞争。当时腾讯成立了一个名为游戏直播业务部的新部门，核心业务是协调斗鱼、虎牙、企鹅电竞三家，意图平衡三家互挖主播的竞争、控制整体消耗。

今年 3 月 24 日，腾讯又同时变更派驻在斗鱼、虎牙两公司的董事，任命 IEG 事业群财务管理副总经理周颂为斗鱼董事、IEG 事业群平台部总经理郑磊为虎牙董事。

同时，游戏直播平台目前已经进入存量争夺期。一位行业人士向网易科技分析，斗鱼和虎牙的用户渗透率已经几近饱和。财报数据更能显示问题，有媒体统计，虎牙的环比增速从 2019 年 Q2 的 23.2% 下滑到 2020 年 Q2 的 11.8%，斗鱼的环比增速也从 2019 年 Q2 的 25.8% 下滑到 2020 年 Q2 的 10.1%。增长停滞是虎牙、斗鱼共同的困境。更别提还有快手抖音、B 站等短视频平台已经杀到家门口。

而斗鱼虎牙合并后，游戏直播领域内的竞争将更良性，天价互挖主播的局面将不再重演。新平台在直播内容采购成本的议价能力上将进一步增强，这有利于主播签约成本、收入分成成本、以及版权内容采购成本、IT基础设施开支等等各方面成本的优化。

所以对于斗鱼、虎牙而言，合并是现阶段的最优解。

在虎牙和斗鱼的合并后，除了消除内耗，腾讯则巩固了自己在游戏直播领域的绝对优势地位。

快手、抖音、B 站兵临城下

据艾瑞咨询报告显示，2022 年游戏直播行业市场规模预计达 341.6 亿，但市场规模和用户的增速都在放缓，直播市场在进入存量博弈时代，斗鱼虎牙即使合并，所面临的市场更加复杂。

游戏直播行业正面临着短视频平台和 PUGC 平台越来越激烈的竞争。快手、字节跳动、B 站，西瓜视频纷纷入局游戏直播赛道，并对游戏持续加码，快速蚕食着斗鱼、虎牙的市场份额，后来者们的月活用户正在持续攀升。另一方面，酷狗直播、爱奇艺等众多娱乐直播平台，均延伸出游戏直播内容，构建多元化直播内容生态，游戏直播下半场的竞争仍然十分激烈。

快手就于今年 ChinaJoy 上高调宣布了自己的成绩——截至 2020 年 5 月底，快手游戏直播的月活用户已超 2.2 亿。这一数据超过了斗鱼和虎牙。

与此同时，快手还拿下了 KPL 王者荣耀职业联赛的直播权，收购 YTG 战队，正式进军王者荣耀职业联赛，此外，更是签约 T1 电竞俱乐部成员，PEL 和平精英职业联赛俱乐部选手更是全员入驻。近期又取消游戏主播和公会的入驻门槛。快手去年引入地方公会、上线游戏类付费视频、与腾讯在各项电竞赛事上合作，

如今，快手在打赏收入上更一骑绝尘。小葫芦数据显示，2020 年 4 月，斗鱼、虎牙、B 站、快手的礼物收入分别为 7.19 亿元、8.03 亿、8.92 亿元和 19.05 亿元。

B 站的步伐在不断加快。8 月初，B 站获得了《英雄联盟》S 赛中国地区 3 年国内独家转播权，业内传闻 B 站更是为此斥资 8 亿元，在主播方面，B 站签下了昔日的斗鱼一姐冯提莫，多名电竞界头部 KOL，如选手 Uzi、“敖厂长”等也已入驻 B 站，同时，B 站还于今年招募了头部游戏 MCN 大鹅文化的三名创始人入职直播事业部。“B 站对游戏直播寄予了不小的希望”，一位 B 站直播内部人士说。

抖音也在其直播界面的开播模式上添加了 “游戏直播”，尝试 DOTA 类游戏直播。其背后的母公司字节跳动除轻度休闲游戏外，还开始尝试重度游戏的研发。

“这些短视频平台的直播游戏业务有虎牙斗鱼不可比拟的流量优势，发展潜力不可低估。不过在赛事版权、头部主播资源上，他们仍有短板。”一位游戏直播行业人士对网易科技分析。

媒体报道，在主流电竞赛事方面，虎牙手握的独播版权是最多的；在头部主播资源上，2019 上半年，排名前 1000 名的顶级主播中，虎牙、斗鱼两大平台瓜分 60% 的顶级主播资源，快手以 15% 的占有率排在第三位。斗鱼更是深度绑定主播，斗鱼创始人、CEO 陈少杰说，“前 100 位的大主播都已完成了五年合同的换签，有的甚至与斗鱼合资成立了公会。

“游戏直播的新一轮战火正在重燃。”上述人士说。