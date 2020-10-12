旗舰新机 10 月扎堆发布考验供货：苹果 iPhone 12/Pro、华为 Mate 40/Pro 买到即赚到

10 月，手机圈又将迎来一波新品发布的热潮，其中最为引入关注的当属苹果 iPhone 12 和华为 Mate40 正面交锋。

首先是苹果即将在 10 月 14 日发布的 iPhone12 系列手机。据之前爆料，苹果将推出四款 iPhone，将分别被命名为 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。这四款机型全部采用 OLED 刘海屏，屏幕尺寸依次是 5.4 英寸、6.1 英寸、6.1 英寸以及 6.7 英寸。其中，iPhone12/mini 存储容量 64GB 起步，iPhone12 Pro/Max 均是 128GB 存储容量起步。

除了全新的外观设计，iPhone 还将搭载新一代 A14 芯片。A14 仿生芯片是行业内首款 5nm 工艺制程的移动 SoC，内部集成了 118 亿个晶体管，CPU 与 A12 仿生相比性能提升 40%，GPU 性能提升了 30%。神经网络引擎方面，芯片集成了全新的 16 核架构，相比 A13 仿生的 8 核心数直接翻倍，每秒可处理 11 万亿次运算，AI 性能的大幅提升是这款芯片的亮点。

在苹果官方宣布新品发布会之后，紧接着华为手机官方微博发布消息，华为 Mate 40 系列全球发布会定于欧洲中部夏令时间 10 月 22 日 14 点（北京时间 10 月 22 日 20 点）举行。

华为消费者业务 CEO 余承东通过个人微博也同时官宣：“史上最强大的华为 Mate 敬请期待！”。

余承东之所以有这样的底气，是因为华为 Mate 40 系列将搭载全新的麒麟 9000 芯片，采用业界领先的 5nm 工艺制程，拥有更强大的 5G 能力、AI 处理能力，以及更强的 CPU 和 GPU。

规格配置方面，华为 Mate 40 系列将包括 4 款机型，分别是 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+，以及 Mate 40 RS 保时捷设计，并且全系采用左上角挖孔屏幕和曲面屏幕。其中 “标准版”Mate 40 将采用曲面屏 + 后置三摄的方案，背面摄像头系统依然是圆形设计；“高配版”则将采用曲率更大的瀑布屏设计，后置四颗摄像头，并拥有一颗潜望摄像头。

在续航方面，华为 Mate 40 系列游搭载 66W 快充，使用的依然是电荷泵技术，可以输出 11V 电压和 6A 电流。

苹果 iPhone12 和华为 Mate 40 系列具体发布日期一经公布，很快便占据当日微博热搜，说明大家对这两款旗舰新机都很期待，而能不能买到手，这就另当别论了。

有媒体报道称，苹果支持 Sub 6GHz 5G 频段的 iPhone 12 需要等到 11 月才能大规模出货，5G 毫米波频段的型号更是不会早于 12 月。

相关供应链人士也表示，今年三季度 iPhone 产业链订单要往后延，但四季度和明年一季度产业链公司业绩可能会不错。

华为 Mate 系列和 P 系列在高端市场一直保持着高销量的表现。2019 年，华为 Mate 和 P 系列旗舰手机发货超过 4400 万台，同比增长 53%。而此次由于麒麟 9000 断档，外界担心这可能会影响华为 Mate 40 系列的最终销量。

9 月 23 日，华为轮值董事长郭平接受媒体采访时表示，芯片是 9 月 15 日才储备入库，具体数据还在评估过程中。

iPhone12 个别机型备货不足，华为 Mate 40 系列的麒麟 9000 断档，叠加消费者高关注度，这两款旗舰手机必然成为 “抢手货”，准备换机的你要早做打算了。