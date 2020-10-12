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爆料：苹果 iPhone 12/Pro 发布后，iPhone 11/XR/SE 2 降价售卖但不附赠充电器

2020/10/12 21:40:58 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 10 月 12 日消息 苹果此前已经宣布将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，预计将带来 iPhone 12 系列新品，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款手机。而 iPhone 12 系列也是 iPhone 首次支持 5G。

根据微博博主@Kang 的消息，iPhone12发布会后iPhone XR(6.1英寸)、iPhone 11(6.1英寸)、iPhone SE 2（4.7英寸）这几个型号还会继续官方出货，但包装会变更成不再附赠充电头，另外媒体价目前不确定是否调整。

IT之家此前报道，天风国际分析师郭明錤昨天发布最新研究报告，其认为 iPhone 12 (6.1 吋双镜头) 预估出货比重显著高于其他 3 个机型

根据产业调研，iPhone 12 mini (5.4 吋)、iPhone 12、iPhone 12 Pro (6.1 吋三镜头) 与 iPhone 12 Pro Max (6.7 吋) 的出货比重分别为 20–25%、40–45%、15–20% 与 15–20%。iPhone 12 mini 的售价虽较低，但无法满足使用者普遍对大屏幕的需求。iPhone 12 Pro 与 Pro Max 虽规格较高，但售价较高。故认为 iPhone 12 在 iPhone 12 系列 (12 系列) 中拥有最高出货比重合理

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关键词：iPhone 12iPhone 11iPhone Xr

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