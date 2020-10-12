《英雄联盟》新英雄萨勒芬妮演示曝光

IT之家10月12日消息 有网友今日在 Reddit 论坛上传了《英雄联盟》新英雄萨勒芬妮的技能演示，通过演示视频来看，其技能包括治疗、护盾、加速、减速、禁锢、魅惑等特性。

根据此前《英雄联盟》官方公开的消息，新英雄萨勒芬妮的定位为辅助 / 中路。

此外，《英雄联盟》欧洲官推今日放出了萨勒芬妮的技能介绍。

被动 1：回响，每当萨勒芬妮使用三次基础技能后 (不包含大招)，会触发回响效果，回响效果会使下一个技能产生两次施法效果。

被动 2：和谐，使用一个技能后，会为周围的队友提供一个音符，持续 x 秒，每一个音符会使小萨的下一次普攻获得 x 攻击范围的加成，并且打出 x 的额外伤害 (x 表示未知)。

Q 技能：萨勒芬妮对目标区域敌人造成魔法伤害，这个伤害会根据敌人的已损失生命值提高。

W 技能：给予所有周围的友军护盾和移速加成，如果萨勒芬妮已经获得了护盾，那么周围的友军会根据自己的已损失生命值获得治疗效果。

E 技能：对目标造成伤害和减速，如果目标已经被减速，则被禁锢。

R 技能：对目标造成魔法伤害和魅惑效果，如果技能碰到了友军或者敌军，那么技能则会得到延伸。

IT之家了解到，从官方透露的周期上新计划来看，预计萨勒芬妮将于 10 月 22 日正式到达《英雄联盟》。