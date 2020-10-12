乘联会崔东树：特斯拉 Model 3 降至 25 万元预料之中，短期内继续降价可能性不大

IT之家 10 月 12 日消息 乘联会秘书长崔东树近期表示，特斯拉入门价降到 25 万元是预期中的。今后特斯拉可能会继续降价，因为其核心就是高性价比替代燃油车。但是目前来看，短期之内降价的可能性不大。从目前国内的供给来看，没有比宁德时代的磷酸铁锂更好和更低价的一个替代产品。这种情况下，特斯拉的这款车型在一段时间内会保持极高的性价比状态，目前估计特斯拉不会做价格的进一步调整，所以未来几个月它的价格将保持稳定状态。

IT之家此前报道，10 月 1 日，特斯拉中国官网显示，中国制造 Model 3 标准续航升级版补贴后售价为 24.99 万元 , 中国制造 Model 3 长续航后轮驱动版补贴后售价 30.99 万元，两款车型分别降价 2.165 万元和 3.415 万元，特斯拉 Model 3 车型自去年 5 月首次公布的起售价为 32.8 万元以来，近一年半的时间里降价近 8 万。

10 月 1 日傍晚，陶琳在微博首次回应 “国庆官宣降价”称，特斯拉的愿景是加速世界向可持续能源转变，特斯拉致力于让更多人能享受高性能全智能零排放电动车。特斯拉的直营模式使价格体系变得公开透明，消费者会第一时间获知任何价格变化信息。针对本次调价，符合 7 天信心保障计划内的车主赠送 3 年免费超充使用权益。