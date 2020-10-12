深圳 “数字人民币 App”1000 万元红包到货，应用界面 UI 公开（附领取使用攻略）

IT之家10月12日消息 据新时代新罗湖官方号发布，今晚礼享罗湖数字人民币红包已经到货！并带来了使用攻略！

IT之家报道，此前深圳罗湖面向个人发放千万元数字人民币红包，每个红包金额为 200 元，红包数量共计 5 万个。2020 年 10 月 11 日 8 时，“礼享罗湖数字人民币红包”活动主办方对 1,913,847 名在深个人进行了摇号抽签，抽出了 5 万名中签个人。

活动主办方已完成 5 万名中签个人 “数字人民币 APP”使用资格的申请工作。

自 10 月 12 日 18 时起，活动主办方通过深圳政务短信服务平台向中签个人发送中签短信及 “数字人民币 APP”的下载链接。

除了通过短信了解中签结果，还可以这样查询自己是否中签。

中签结果查询

预约人员通过扫描 “i深圳”二维码（也可通过 “i深圳公众号”或 “i深圳”APP）进入 “礼享罗湖”活动专区，在 “进度查询 / 确认码填写”界面，根据指引进入中签查询界面。

△扫描二维码进入

“礼享罗湖”活动专区

△选择 “进度查询 / 确认码填写”

中签的界面长这样，注意头顶的小皇冠。

未中签的页面长这样↓↓

为了感谢大家的热情参与，主办方为未中签的小伙伴也颁发了一枚 “礼享罗湖数字人民币红包”试点活动参与勋章，感谢您对数字人民币外部可控试点和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的大力支持！

数字人民币红包如何领取？如何使用呢？

下载 “数字人民币 APP”

本次活动需要下载 “数字人民币 APP”，用以接收 “礼享罗湖数字人民币红包”。

1、点击下载 “数字人民币 APP”链接；

2、下载时区分安卓手机和苹果手机：

如果苹果手机跳转 App Store 失败，可通过以下方法下载：

注册 “数字人民币 APP”并领取红包

成功下载并安装 “数字人民币 APP”后就来到注册和领取红包的环节。

下载 “数字人民币 APP”和领取红包的过程中遇到任何问题都可以拨打活动主办方专门设立的客户服务专线4001391000 。

使用数字人民币红包消费

领取了红包之后就来到消费环节，具体分为 “用户扫描商户收款码消费”以及 “商户扫描用户付款码消费”两类。

需要提醒大家的是：

红包需要在10 月 12 日 18 时至 10 月 18 日 24 时在罗湖区辖内已完成数字人民币系统改造的 3000 多家商户消费。