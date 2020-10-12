消息称苹果 iPhone 12 Pro/Max 主摄搭载 Sensor-Shift 技术，由 LGIT代工模组

IT之家 10 月 12 日消息 苹果此前已经宣布将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，预计将带来 iPhone 12 系列新品，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款手机。而 iPhone 12 系列也是 iPhone 首次支持 5G。

据《科创板日报》报道，iPhone 12系列除配置 AIP 毫米波激光雷达之外，另一项更为重要的前沿技术是iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max主摄像头将搭载 Sensor-Shift（传感器移位图像稳定功能）技术，用于取代 OIS 光学防抖技术，借此提升增强视频防抖和摄像头捕捉动态效果，如抓拍功能更为强大，成像效果更出色。

当前智能手机搭载 OIS 光学防抖方案，主要是通过 VCM 马达驱动镜头进行角度补正加以实现。但这类方案存在功耗大、防抖效果有限、产品体积偏大和单价偏高等弊端。

Sensor-Shift 技术能规避 OIS 防抖技术的这些缺陷，但因为此项技术要求过高，因此在这次 iPhone 12 新机中仅Pro/Pro Max版本搭载。

供应链人士称，这项新型防抖技术，由苹果自研算法，并通过韩国 LGIT——苹果最大的摄像头工厂代工模组。IT之家了解到，与苹果自研算法结合，能实现新的成像功能，如超级分辨率、3D 成像、背景虚化、VR/AR 成像和更为精细流畅的 AI 体验等。

这将是 Sensor-Shift 首次用于智能手机，以往是在高端数码相机中出现，在拍照时移动的不是镜头而是传感器，这会让智能手机在捕捉动态功能的效果上显得更为优异。