华为徐直军：新基建不能一哄而上，需要克服诸多误区

10 月 12 日晚间消息，在今日开幕的第三届数字中国建设峰会上，华为副董事长徐直军在主论坛中提出，展望未来，技术和应用融合将产生能量聚变效应，新的发展机遇就在眼前，华为将积极投身到数字中国建设大业中去，相信国家经济双循环发展的目标也一定会胜利实现。

徐直军表示，新基建的突出特点就是数字基础设施建设，因此是发展数字经济的重要路径，新基建以信息技术为基础，是推动数字经济的重要动力。近期看，新基建可以稳经济，稳增长；长远看，新基建作为信息社会的基石，可以激发更多新需求，创造更多新业态，释放更多动力和潜力，推动经济升级，为千行百业的数字化转型、大中小城市的高质量发展打下坚实的基础。

但他指出，在阔步前进的过程中，也存在着一些误区，如新基建一哄而上，而不从长计议、统筹考量，重建设而轻运营，重技术而轻应用，重硬件而轻软件，重短期而轻长期等，这些问题有很强的共性，需要及时解决，方能加快数字中国的建设进程。

在数据中心方面，这些年各地都在建数据中心。但他认为，数据中心建设不能一哄而上，因为它不同于传统的基础设施建设。云计算的数据中心的建设，建设的时候要讲究条件，比如建设地的温度、地质条件和服务用户的距离等，还要关注最核心的要素，如用电成本等。

就政府来讲，围绕政府的应用建数据中心，从技术角度来讲每一个省建一个数据中心就够了，考虑到国内的财政体制，每一个地市建一个数据中心也足够了。不应该走向每个区、每个县都建数据中心，因为数据中心要强调共享和集约效益，有些数据中心将来根本无法实现它的投资价值。

就企业来讲，每一个企业都会基于自己客户的需求，基于自身的发展去规划建设自己的数据中心。比如华为云选择了贵阳和乌兰察布作为一级数据中心建设点，一方面贵阳可以覆盖华中、华南和西南，乌兰察布可以覆盖华北和东北；同时贵阳和乌兰察布的气候适宜、资源丰富，乌兰察布全年平均气温只有 4.3 摄氏度，贵阳水电充足、便宜，还有很多恒温恒湿的山洞，在这里建设数据中心可以降低用电成本。

在智慧城市方面，一是需要解决智慧城市运营商这个角色的问题，没有智慧城市运营商来负责投资、建设、持续运营，智慧城市很难持续发展、持续提供服务；智慧城市的关键不在于建设，而是要在整个生命周期内通过持续运营来发挥价值。

他表示，建数据中心支持和承载智慧城市并不难，无非是买点服务器，买点存储，建一个数据中心机房。关键在于应用，应用才是解决每一个城市各行各业智慧化的关键，也是真正带来价值的关键。而所有应用是靠软件来完成的，但我们国家普遍对软件的价值不认可，对软件购买的模式，一直没达成共识。如果不尊重软件的价值，不对购买软件找到一个合理的商业模式，我们的应用软件根本没法发展，也不可持续。

在 AI 方面，人脸识别尤为应用广泛，但不能仅仅停留在人脸识别上，AI 的价值绝不仅限于此。他认为，AI 不仅能解决人的效率问题，还能更好地降低生产成本，提升生产效率，AI 与各行各业的深度结合，要进入生产流程，进入生产环节，才能发挥更大的价值。

以下为徐直军演讲全文：

尊敬的王书记、各位领导、女士们、先生们、线上的朋友们，大家上午好！

非常高兴相聚在美丽的福州，共话数字中国建设大计。早在 2000 年，数字福建战略出台，这成为了数字中国的思想源头和实践起点。弹指一挥间，20 年后的今天，着眼我国发展阶段、环境、条件等变化，要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；数字中国建设更将成为这次国家发展战略调整成功的必要条件，数字政府、数字社会是我国经济双循环发展战略的保障，数字经济成为推动我国经济双循环的重要抓手。无论在消费领域还是在生产制造领域，因为跨越时空，数字技术使得传统服务业可以服务的范围更大、服务的消费者更多，从而有更好的规模经济性；数字技术也促使各类生产性服务业可贸易程度显著提高、贸易成本显著降低；因此促进经济循环在更大的范围内以更高效率进行，为中国也为全球提供更多发展机遇，从而可以大大加快双循环发展格局的发展。

今年 4 月，国家发改委为数字经济发展按下了 “快进键”，明确加快三个方面的新型基础设施建设，就是信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施；新基建的突出特点就是数字基础设施建设，因此是发展数字经济的重要路径，新基建以信息技术为基础，是推动数字经济的重要动力。近期看，新基建可以稳经济，稳增长；长远看，新基建作为信息社会的基石，可以激发更多新需求，创造更多新业态，释放更多动力和潜力，推动经济升级，为千行百业的数字化转型、大中小城市的高质量发展打下坚实的基础。

华为 30 多年来致力于提供信息通信技术、产品和解决方案，聚焦联接、计算、云服务、AI 等领域，以助力客户数字化转型和高质量发展为己任；展望未来，技术和应用融合将产生能量聚变效应，新的发展机遇就在眼前，华为将积极投身到数字中国建设大业中去，相信国家经济双循环发展的目标也一定会胜利实现。在阔步前进的过程中，也存在着一些误区，如新基建一哄而上，而不从长计议、统筹考量，重建设而轻运营，重技术而轻应用，重硬件而轻软件，重短期而轻长期等，这些问题有很强的共性，需要及时解决，方能加快数字中国的建设进程。下面我结合大会创新与智能的主题，就数据中心、智慧城市和人工智能，谈谈我的看法。

我首先讲讲数据中心，这些年看到，各地都在建数据中心。我认为，数据中心建设不能一哄而上，因为它不同于传统的基础设施建设。到今天为止，我们讲的数据中心建设，应该指的是云计算的数据中心建设。而云计算的数据中心的建设，建设的时候要讲究条件，比如建设地的温度、地质条件和服务用户的距离等，还要关注最核心的要素，如用电成本等。在宽带网络、光纤网络遍地存在的情况下，其实在一定范围之内，数据中心的建设是不受距离限制的。

就政府来讲，都非常关注数据中心的建设。其实围绕政府的应用建数据中心，从技术角度来讲，每一个省建一个数据中心就够了，考虑到我们国家的财政体制，每一个地市建一个数据中心也足够了。我们不应该走向每个区、每个县都建数据中心，因为数据中心要强调它的共享，强调它的规模效益，强调它的集约效益，不要都建数据中心，有些数据中心将来根本无法实现它的投资价值。

就企业来讲，每一个企业都会基于自己客户的需求，基于自身的发展去规划建设自己的数据中心。华为云为广大的用户提供服务，在数据中心建设上经过综合考察，选择了贵阳和乌兰察布作为一级数据中心建设点，贵阳可以覆盖华中、华南和西南，乌兰察布可以覆盖华北和东北，能满足这些区域客户的需求；贵阳和乌兰察布的气候适宜、资源丰富，乌兰察布全年平均气温只有 4.3 摄氏度，贵阳水电充足、便宜，还有很多恒温恒湿的山洞，在这里建设数据中心可以降低用电成本；同时在密集的客户需求区域，如长三角、珠三角、京津冀，我们还建了一些数据中心，主要是为了解决低时延应用的需求。

其次讲智慧城市。新基建和城市的结合，带来智慧城市的美好前景；针对智慧城市，一是需要解决智慧城市运营商这个角色的问题，没有智慧城市运营商来负责投资、建设、持续运营，智慧城市很难持续发展、持续提供服务；智慧城市的关键不在于建设，而是要在整个生命周期内通过持续运营来发挥价值。就像我们享受的移动服务和宽带服务一样，这就是由电信、移动、联通作为运营商持续地投资，持续地建设，持续地迭代升级，持续地应用才能为我们广大的消费者和企业提供了持续的动力和宽带服务。

二是围绕智慧城市建设，大家都清楚，建数据中心支持和承载智慧城市并不难，无非是买点服务器，买点存储，建一个数据中心机房。关键在于应用，应用才是解决我们每一个城市各行各业智慧化的关键，也是真正带来价值的关键。而所有应用是靠软件来完成的，但是我们国家普遍对软件的价值不认可，对软件购买的模式，一直没达成共识。如果我们不尊重软件的价值，不对购买软件找到一个合理的商业模式，我们的应用软件根本没法发展，也不可持续。只有我们共同来解决对软件价值的尊重，解决软件的商业模式，才能促进我们智慧城市各个应用软件的长期发展和可持续发展，也能够彻底的真正解决城市的智慧化的问题。

福州市人民政府与华为签署《共建 “全国数字应用第一城” 打造榕城智能体》战略合作协议，将进一步推动新时代福州跨越发展，全面提升数字化水平，为建设令人向往的新时代 “有福之州、幸福之城”提供有力支撑。同时也将在解决以上两个问题方面积极探索。

最后讲一下人工智能。AI 炙手可热，其中人脸识别尤为应用广泛，但不能仅仅停留在人脸识别上，AI 的价值绝不仅限于此；其实 AI 不仅能解决人的效率问题，还能更好地降低生产成本，提升生产效率，AI 与各行各业的深度结合，要进入生产流程，进入生产环节，才能发挥更大的价值。华为自 2017 年开始了把人工智能用于各个行业的探索，到目前已经实施或正在实施的人工智能项目有 600 多个；例如，飞机机体制造大量使用碳纤维材料，多达 70 层的叠加材料，每层材料拼缝间隙要求小于 2 毫米，传统人工检查每层检测 40 分钟，不合格要整层重新铺贴，耗时费力还检测不准，造成极大浪费；上海商飞与华为合作的 “5G + 智慧工厂”，检测时间从 40 分钟缩短到 1 分钟以内。又如，在煤焦化领域，华为将 AI 用于智能配煤，通过对海量煤焦化数据的大数据分析，机器学习训练，通过人工智能实现焦煤质量智能预测，准确率超过 95%，每吨焦炭的成本可下降数十元；按 100 万吨焦炭产能计算，每年为企业节省煤炭成本数千万，极大地提升了企业竞争力。当然，AI 进入生产环节，也意味着我们要转变思维，从技术思维变成场景思维，将技术与应用的具体场景结合，让行业专家坐到驾驶舱里，才能让企业的核心竞争力在 AI 的加持下实现增强，逐步建立起适应人工智能时代的发展模式。

我相信在政府、产业界、企业界共同努力下，在消除各种误区，着眼长远，真抓实干，深耕具体应用场景，新基建一定能成为助推各行各业数字化、智能化转型，支撑数字经济高速发展的新动能；数字中国建设大业必将创造更大的社会效益和社会价值，实现国家长期高质量发展，谢谢大家，祝本次大会取得圆满成功，谢谢！