首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

索尼 Xperia 5 II 在美接受预订：5G 功能被砍，约 6400 元

2020/10/13 7:30:44 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 10 月 13 日消息 索尼 Xperia 5 II 已经在美国开启预订，预订将赠送游戏捆绑包（其中包括耳机）。

需要注意的是，如果美国用户现在下单，必须要等一个多月才能拿到手机，因为发售日期定在 12 月 4 日。而在欧洲，该机的首批订单将在下周发货，这不是唯一的区别，在美国发售的 Xperia 5 II 手机仅支持 4G 网络，而在欧洲和日本，该机支持 5G 网络

美国用户可以在几个在线商店预订 Xperia 5 II，价格都是一样的，为 950 美元（约 6400 元）。在索尼官网预订可以获得 HyperX Cloud II 游戏耳机（红色）的优惠券，10000 毫安时的充电宝（带 USB-C 和无线充电功能）和 21600 个《使命召唤：移动》积分。

Xperia 5 II 于今年 9 月份发布，搭载高通骁龙 865 处理器，搭配 8GB 内存，内置 4000 毫安时电池，采用一块 6.1 英寸的 21:9 的 OLED 屏幕。

IT之家了解到，索尼 Xperia 秋季国行新品发布会将于 10 月 15 日晚 8 点举行，预计届时将推出国行版 Xperia 1 II 和 Xperia 5 II 。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼Xperia 5 II

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用