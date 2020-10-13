索尼 Xperia 5 II 在美接受预订：5G 功能被砍，约 6400 元

IT之家 10 月 13 日消息 索尼 Xperia 5 II 已经在美国开启预订，预订将赠送游戏捆绑包（其中包括耳机）。

需要注意的是，如果美国用户现在下单，必须要等一个多月才能拿到手机，因为发售日期定在 12 月 4 日。而在欧洲，该机的首批订单将在下周发货，这不是唯一的区别，在美国发售的 Xperia 5 II 手机仅支持 4G 网络，而在欧洲和日本，该机支持 5G 网络。

美国用户可以在几个在线商店预订 Xperia 5 II，价格都是一样的，为 950 美元（约 6400 元）。在索尼官网预订可以获得 HyperX Cloud II 游戏耳机（红色）的优惠券，10000 毫安时的充电宝（带 USB-C 和无线充电功能）和 21600 个《使命召唤：移动》积分。

Xperia 5 II 于今年 9 月份发布，搭载高通骁龙 865 处理器，搭配 8GB 内存，内置 4000 毫安时电池，采用一块 6.1 英寸的 21:9 的 OLED 屏幕。

IT之家了解到，索尼 Xperia 秋季国行新品发布会将于 10 月 15 日晚 8 点举行，预计届时将推出国行版 Xperia 1 II 和 Xperia 5 II 。