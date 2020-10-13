迪士尼宣布娱乐部门大规模重组，全面转向流媒体等业务

据报道，随着流媒体视频成为公司媒体业务的重要领域，迪士尼将大规模重组旗下媒体和娱乐部门。

本周一，迪士尼表示，为了进一步推进直接面向消费者的战略，将把媒体业务集中到统一的部门。该部门将负责内容分发、广告销售和 Disney + 等业务。

消息公布后，迪士尼股价在美国股市的盘后交易中上涨超过 5%。

全球新冠病毒疫情对迪士尼的影院业务造成严重冲击，但同时也为流媒体视频业务带来了更多用户。截至 8 月，迪士尼的流媒体视频产品已有 1 亿付费用户，其中超过一半来自 Disney+。

迪士尼 CEO 鲍勃 · 查佩克（Bob Chapek）周一在接受媒体采访时表示：“我并不认为，这是为了应对新冠病毒疫情所采取的措施。疫情加速了我们的转型，但无论如何，我们都会进行这样的转型。”他指出，迪士尼正在全面转向流媒体视频产品。随着对新内容投入的增加，该公司正在关注各类投资，包括股息。查佩克说，董事会对迪士尼的股息支付拥有最终决定权。

就在上周，激进投资者丹 · 勒布（Dan Loeb）呼吁查佩克停止发放每年 30 亿美元的股息，将更多资本投入至 Disney + 的新内容上。勒布的基金 Third Point Capital 是迪士尼最大的股东之一，并在今年早些时候买入了更多股份，以支持迪士尼围绕旗舰级付费流媒体服务 Disney + 的重新定位。

查佩克说，此次重组可能导致一定程度的裁员，但不太可能达到上月对公园业务的裁员规模。在确定加州迪士尼乐园无法很快重新开放之后，迪士尼被迫裁员约 2.8 万人。

作为重组的一部分，迪士尼晋升了前消费产品、游戏和发行业务总裁卡里姆 · 丹尼尔（Kareem Daniel），由其负责新的媒体和娱乐发行集团。他将主导迪士尼流媒体视频业务的变现。

迪士尼近期正更多地依赖 Disney+。在 3 月份因疫情关闭之后，影院业务一直无法恢复。尽管影院业在 8 月下旬尝试大规模重新开放，但美国的电影票销售仍然很惨淡。过去几个月，迪士尼推迟了多部电影的上映计划，包括漫威的大片《黑寡妇》。备受期待的皮克斯新片《Soul》也被推迟，目前计划于 12 月通过 Disney + 播出。