迪士尼发布第三财季财报，流媒体付费用户超 1 亿

北京时间 8 月 5 日早间消息，迪士尼发布了第三财季财报，新财报的结果可谓喜忧参半。迪士尼 CEO 鲍勃 · 查伯克（Bob Chapek）还宣布，公司将推出新的流媒体服务，并透露 Disney + 用户将获得《花木兰》的独家观看权，此前受疫情影响，这部影片的上映时间一再推迟。随后，迪士尼估计在延长交易中上涨 5%。





新冠病毒疫情继续对迪士尼的公园等业务造成了巨大影响，其收入与去年同期相比暴跌 85%。

迪士尼本季度净亏损 47.2 亿美元，很大程度上是由于此前收购二十一世纪福克斯所产生的相关费用，包括遣散费、合同终止费用以及整合费用。

查伯克宣布，从 9 月 4 日开始，Disney + 的美国订阅用户可以在这个平台上以 29.99 美元的价格观看此前备受期待的电影《花木兰》。查伯克表示，加拿大、澳大利亚、新西兰和部分西欧国家的用户也可以观看此片，但是价格略有不同。

疫情爆发之后，影院纷纷关闭谢客，导致这部影片无法按照预期正常上映，上映时间一拖再拖。本次将是迪士尼首次尝试在 Disney + 上销售内容，也就是首次在 6.99 美元月费的基础上推出额外付费的内容。

迪士尼表示，当前其流媒体服务已经拥有 1 亿付费用户，其中包括 Disney+、Hulu 和 ESPN+。在这 1 亿用户中，超过一半为 Disney + 用户，截至本季度末，Disney + 的用户数量已经达到 5750 万人，而这项服务的上线时间仅仅不到一年。

查伯克在迪士尼财报电话会议上表示，截止到本周一，Disney + 的付费用户数量已经达到 6050 万人，提前四年完成其目标，即在 2024 年之前将付费用户数量提升至 6000 至 9000 万人。

以下是与去年同期相比迪士尼第三财季的营收情况： 媒体网络：65.6 亿美元，同比下降 2% 公园、体验和产品：9.83 亿美元，同比暴跌 85% 影院娱乐：17.4 亿美元，同比大跌 55% 直接面向消费者和国际：39.7 亿美元，同比提升 2%

在本季度大部分时间中，受疫情封锁限制的影响，迪士尼的公园和影院娱乐业务陷入了泥潭。

上一季度中，由于公园被迫关闭，迪士尼的营业收入受到了 35 亿美元的影响。迪士尼 CFO 克里斯丁 · 麦卡锡（Christine McCarthy）在财报电话会议上表示，受佛罗里达州奥兰多地区的病例激增影响，迪士尼重新开放华特迪士尼世界所获得的收益并没有原先预期的那么高。

第三财季中，来自公园、体验与产品业务（包括游轮、度假村和特许经营商品）的营收下降了 85%，至 10 亿美元以下。

自今年 3 月中旬以来，迪士尼一直未能在影院上映新片，这对其电影业务造成了严重影响。今年第三财季中，迪士尼影院娱乐业务收入下滑了 55%，至 17 亿美元。