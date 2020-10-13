一加 8 安卓 11 稳定版系统发布：焕新 UI 设计，新增微信和 QQ 小窗模式回复

IT之家10月13日消息 据IT之家网友反馈，一加 8 现已推送安卓 11 稳定版系统更新，带来了焕新 UI 视觉设计，新增游戏工具箱与息屏显示常亮功能。

同时，在本次更新中，一加 8 暗色模式增加快捷开关，禅定模式新增支持多人禅定，并优化了图库的加载速度。

一加 8 于 2020 年 4 月发布，采用 6.55 英寸 90Hz 刷新率 AMOLED 屏幕，搭载骁龙 865 处理器，内置 4300mAh 电池，支持 30W 快充。

更新内容

提示

该版本为一加首个 Android11 稳定版更新，可能会存在部分三方应用的兼容性问题。此类问题需要三方应用主动适配，我们会与其积极沟通和推动。如加油遇到相关问题，可反馈给三方应用团队，共同推动适配。十分感谢！

系统

焕新 UI 视觉设计，优化多处细节，为你带来更加舒适的视觉观感

新版天气全方位视觉刷新，生动鲜明的天气元素带来更沉浸体验

优化部分三方应用的稳定性，提升用户体验

游戏空间

新增游戏工具箱，支持电竞模式快速开启，及三种通知方式切换（文字提醒、悬浮通知、完全屏蔽）为你带来更加沉浸的游戏体验

新增微信和 QQ 小窗模式的快捷回复操作（游戏模式下通过屏幕左、右上角下拉即可主动开启）

新增游戏模式下通知栏防误触功能，开启后需下拉顶端并点击方可弹出通知栏

息屏显示

新增息屏显示常亮功能，可选择定时 / 全天开启 (设置路径：设置 - 显示 - 息屏显示常亮)

新增 “时光”息屏显示定制样式，与Parsons School of Design 学生联合设计，根据手机使用时长数据而不断变化(设置路径：设置 - 个性化 - 时钟样式)

新增 10 个全新时钟样式，丰富多样的时钟 Style 任你挑选 (设置路径：设置 - 个性化 - 时钟样式)

暗色模式

暗色模式增加快捷开关，下拉快捷设置即可开启

暗色模式支持设置自动开启和时间段(设置路径：设置 - 显示 - 暗色模式 - 自动开启 - 根据日落日出开启 / 自定义时间开启)

禅定模式

禅定模式提供五个全新主题，包括海洋、太空、草原、冥想和日出，更多时长选项供你选择

禅定模式新增支持多人禅定，可邀请好友共同禅定

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