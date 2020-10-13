LG 推出防治脱发的 “生发头盔”：使用 16 周即可见效

IT之家 10 月 13 日消息 家电大厂 LG 电子公司周一表示，将于本月晚些时候在韩国推出一款脱发治疗设备。

这是一款健发头盔，名为 LG Pra.L MediHair，该头盔最近被首尔药品安全部批准为医疗用激光仪器，同时也被美国食品和药物管理局（FDA）批准为家庭使用的二类设备。

据 LG 公司介绍，这款可穿戴设备内置了 146 个激光和 104 个 LED 灯，可以刺激毛囊干细胞在突起区域的生长，促进毛发生长，减缓男性雄性激素型秃发。

这款生发头盔基于低水平光疗法 (LLLT)，该疗法已被 FDA 批准用于治疗雄性激素性脱发。LG 表示，在首尔国立大学盆唐医院进行的一项临床研究发现，参与者以每周使用三次 Pra.L MediHair 的频率，持续 16 周的确可以改善头发的密度和厚度。

该头盔提供三种护发模式：针对整个头皮的全面护理、针对前部和上部头发治疗的前部护理、针对顶层区域的顶部护理。设备的传感器对用户的脱发部位进行分析后，可以推荐最佳的头发护理方案。

在该设备正式上市之前，LG 将举行促销活动，向 100 名选定的消费者赠送其生发头盔。

IT之家了解到，LG 于 2017 年推出美妆品牌 PRA.L，推出过 LED 面膜、护肤用洗面奶等家用美容电器。