realme 真我 Q2/Q2 Pro 正式发布：搭载天玑 800U，素皮设计，到手价 1199 元起

IT之家 10 月 13 日消息 今天上午 realme 举行了真我 Q2 系列新品发布会，会上正式发布了 realme 真我 Q2 和 realme 真我 Q2 Pro 两款手机。

真我 Q2 系列搭载最新天玑 800U 芯片，其中真我 Q2 Pro 轻潮灰采用价位段首款高端环保素皮设计，50 道复杂加工工艺，耐磨防指纹，C 位色采双纹双镀 AG 工艺，千人千色。

真我 Q2 Pro 整机重量轻至 175 克，搭载了 6.43 英寸的三星 Super AMOLED 屏，最高亮度达 600nit，支持 180Hz 采样率，同时采用新一代光感指纹模组，支持屏下指纹识别。内置 4300mAh 电池，支持 65W 智慧闪充，33 分钟可充满电，充电 3 分钟，即可开黑 1 小时或者待机 2 天。真我 Q2 Pro 后置 4800 万全能四摄，前置 1600 万像素摄像头。

真我 Q2 搭载 6.5 英寸 120hHz 高刷屏，采用新一代 AG 磨砂工艺，提供银翼少年和冲浪蓝孩两种配色，重量为 194 克，内置 5000mAh 电池，支持，30W 智慧闪充，可 1 小时充满，4800 万后置三摄 + 1600 万夜色自拍。

IT之家了解到，售价方面，真我 Q2 手机 4+128GB 售价 1299 元，6+128GB 售价 1399 元，首发到手价立减 100 元；真我 Q2 Pro 手机 8+128GB 售价 1799 元，8+256GB 售价 1999 元，首发到手价立减 200 元，两部手机将于 10 月 19 日开启闪购，10 月 21 日开启预售。