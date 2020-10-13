覆盖 6124 名核心骨干员工！中兴拟实施新股权激励计划

IT之家10月13日消息 昨日晚间，中兴通讯发布公告称，公司拟实施 2020 年股票期权激励计划。本次激励计划为公司第 4 次股权激励计划，尚需提交股东大会审议。

公告指出，本次激励计划公司拟授予总量不超过 16,349.2 万份的 A 股股票期权，约占本公司目前已发行总股本的 3.5438%，其中本次授予 15,849.2 万份，预留授予 500 万份（将在本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内授予）。本次授予的激励对象总人数共 6,124 人，约占公司目前在册员工总数的 8.84%，其中 99.15% 将分配给包括研发、销售等核心骨干员工；行权价格为每股人民币 34.47 元。

IT之家了解到，本次激励计划有效期为 4 年，经过 1 年的等待期后每年分别有 1/3 股票期权在满足行权条件后可以行权。本次激励计划对应业绩指标分别为：