升级 Android 11 后，谷歌 Pixel 手机出现大幅性能下降

IT之家 10 月 13 日消息 Android 11 与 Android 10 相比，性能似乎出现了明显的倒退，外媒 Hothardware 通过基准测试得出了这一结论。

IT之家了解到，外媒用谷歌 Pixel 4 XL 和稍新的 Pixel 4a 安装了 Android 10 系统，运行了大量的基准测试，然后将每台机器恢复其出厂设置，之后安装 Android 11。两种情况下，每部手机都安装了所有最新的操作系统、安全和应用更新，以下是外媒获得的基准测试结果。

在 3DMark Sling Shot Extreme 测试中，搭载 Android 11 的 Pixel 4 XL，整体基准的性能大约下降了 9%（与 Android 10 相比），其中图形和物理性能分别下降了 5% 和 18%。Pixel 4a 的情况更加糟糕，整体得分大幅下降了 33%，图形和物理性能也严重下降。

GFXBenchmark 测试情况，Pixel 4a 性能下降严重，但 Pixel 4 XL 几乎没有变化。

Geekbench 5 测试方面，Android 11 相比 Android 10 依然出现了性能下降，Pixel 4a 的单核和多核性能分别小幅下降了 3% 和 7%。然而，Pixel 4 XL 的多核成绩下降了 14%，单线程性能下降了 6%。

PCMark Work 2.0 测试也有着类似的结果。

目前不太确定是什么原因导致了 Android 11 性能下降，外媒已经联系了谷歌和高通公司，目前两个公司还未回应。