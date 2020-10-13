手机时间变慢，小米高管科普：3 招即可解决

IT之家 10 月 13 日消息 昨天有不少用户反映手机上显示的时间不准了，比标准北京时间慢了十几分钟。

对此，今天北京移动方面称，昨日短期内，有个别基站出现问题，导致手机时间不准，目前相关情况已经解决完毕。

IT之家了解到，今天小米手机系统软件部总监张国全也对此做了科普，详细解释了手机时间会因此变慢的原理。

张国全称，昨天很多北京地区用户发现自己的手机时间慢了 17 分钟，已经确认是 NITZ(Network Identity and Time Zone，一般由运营商主动发起)同步错误时间导致，大家不要 “担心”，运营商已经快速定位解决。

张国全还介绍了一下原理：现在的手机都默认打开了时间同步功能，定时会从网络获取时间和时区，然后同步给手机设置（WiFi / 运营商网络都可以），这样可以自动切换漫游手机时区，并且保持手机时间分秒不差。问题来了，如果时间同步服务器出现异常，手机就会收到一个异常的时间来设置。所以，如果遇到问题，几个途径来解决：

1. 在设置里，重新开关一下时间同步服务，强制再做一次 NITZ 同步

2. 飞行模式切换一下，重新注册网络，强制做一次 NITZ 同步

3. 最狠的方法，设置里关掉时间同步，修改时间后，完全依赖手机自己的晶振来计算时间