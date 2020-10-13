国产 Linux 优麒麟 20.10 内测版本发布：内核升至 Linux 5.8，新增多款麒麟应用

IT之家 10 月 13 日消息 优麒麟官方宣布，优麒麟 20.10（Groovy Gorilla）版本研发已进入最后完善阶段，为保证正式版本能带给用户最佳体验，现诚邀大家积极参与优麒麟 20.10 版本内测活动，反馈您的使用体验和优化意见。

版本重要更新

内核

内核升级至 Linux 5.8

内核并发处理器 (KCSAN)

内核事件通知机制支持块层内联加密私有 procfs 挂载

BPF iterator 机制

基础库

gcc 升级至 10.2.0

qt 升级至 5.14.2

python 升级至 3.8.6

桌面环境

任务栏全新改版

侧边栏全新改版

新增麒麟扫描应用

新增麒麟刻录应用

新增麒麟截图应用

新增麒麟安装器应用

系统所有组件均支持主题切换

系统新增触屏手势功能

镜像下载

https://www.ubuntukylin.com/downloads/download.php?id=76MD5：4907d44c5fc01660f036ac09ca7539b2

活动时间

2020.10.13 00:00——2020.10.18 23:59

IT之家提醒：当前内测版还有许多不完善的地方，主要提供给具有极客精神的资深用户用于问题反馈和测试，正式版将于 10 月 22 日发布，敬请期待！

（已知重要问题：安装完成后，首次开机偶发性启动时间较长。）