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国产 Linux 优麒麟 20.10 内测版本发布：内核升至 Linux 5.8，新增多款麒麟应用

2020/10/13 17:22:11 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 10 月 13 日消息 优麒麟官方宣布，优麒麟 20.10（Groovy Gorilla）版本研发已进入最后完善阶段，为保证正式版本能带给用户最佳体验，现诚邀大家积极参与优麒麟 20.10 版本内测活动，反馈您的使用体验和优化意见。

版本重要更新

内核

  • 内核升级至 Linux 5.8

  • 内核并发处理器 (KCSAN)

  • 内核事件通知机制支持块层内联加密私有 procfs 挂载

  • BPF iterator 机制

基础库

  • gcc 升级至 10.2.0

  • qt 升级至 5.14.2

  • python 升级至 3.8.6

桌面环境

  • 任务栏全新改版

  • 侧边栏全新改版

  • 新增麒麟扫描应用

  • 新增麒麟刻录应用

  • 新增麒麟截图应用

  • 新增麒麟安装器应用

  • 系统所有组件均支持主题切换

  • 系统新增触屏手势功能

镜像下载

https://www.ubuntukylin.com/downloads/download.php?id=76MD5：4907d44c5fc01660f036ac09ca7539b2

活动时间

2020.10.13 00:00——2020.10.18 23:59

IT之家提醒：当前内测版还有许多不完善的地方，主要提供给具有极客精神的资深用户用于问题反馈和测试，正式版将于 10 月 22 日发布，敬请期待！

（已知重要问题：安装完成后，首次开机偶发性启动时间较长。）

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关键词：优麒麟Linux

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