5G 毫米波产业链基本成熟，已开启商用部署

在昨日召开的 “5G 毫米波产业高峰论坛”上，GSMA 正式发布了《5G 毫米波技术白皮书》。据悉，该白皮书旨在总结 5G 毫米波的技术优势，阐述 5G 毫米波的创新解决方案，讲解 5G 毫米波的产品实现方案和测试方案，描述 5G 毫米波的应用场景，分享 5G 毫米波的成功案例，推动产业形成对 5G 毫米波的共识，促进 5G 毫米波的技术进步和产业发展。

《白皮书》指出，随着业务对带宽需求的不断增加，通信频谱不断向更高频谱延伸，5G 毫米波具有丰富的频率资源，是移动通信技术演进的必然方向。

目前，全球一些国家和地区已陆续完成了 5G 毫米波频谱的划分及其分配或拍卖。其中，美国分别于 2019 年 1 月和 5 月完成了 28GHz 和 24GHz 频段的拍卖，并于 2020 年 3 月进一步完成了对 37GHz、39GHz 和 47GHz 频段的拍卖。欧盟委员会已于 2019 年 5 月通过了一项实施决定，统一 26GHz 频段的无线电频谱，使成员国能 够为频段使用设定共同的技术条件并开放使用，目前意大利、芬兰、挪威已经完成部分频谱的分配或拍卖。

在亚洲，日本、韩国、泰国、中国香港和中国台湾已经完成了 26GHz 和 28GHz 部分频谱的分配或者拍卖。而截止到 2020 年 6 月，17 个国家和地区的 79 个运营商已经拥有了在 24.25~29.5GHz 部署 5G 毫米波的频率许可。

《白皮书》显示，当前国内外 5G 毫米波产业发展生态已经比较完整，具备部署和商业化的条件。目前主流的移动通信设备提供商都已经推出了支持 5G 毫米波的基站设备，他们中的部分厂商已经开始销售第二代或者第三代产品。芯片厂商和终端设备厂商也已经发布了一些 5G 毫米波产品，全球供应商协会 (GSA)的报告指出，截至 2020 年 6 月，全球共有 84 个已发布的 5G 设备明确支持或将支持 5G 毫米波频段。

随着全球 5G 网络部署向纵深挺进，5G 毫米波的商业部署也在全球各地逐渐展开。美国的几大主流通信运营商包括 AT&T、T-Mobile 和 Verizon 都已经提供了 5G 毫米波的商用服务，而包括日本 NTT DOCOMO、日本 KDDI、韩国 SKT 在内的多个运营商也已经开始了 5G 毫米波系统商业部署。GSA 表示，2020 年 6 月，仅在 24.25-29.5GHz 频谱范围内，全球已有 42 个国家 / 地区的 123 个运营商以试验、许可证、部署或运营网络的形式进行了 5G 投资。

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